Asylheim schließt

Die Asylbewerber im Heim in Bischofswerda Süd haben vermutlich noch nicht gepackt. Doch in wenigen Wochen werden alle dem Haus und viele von ihnen auch Bischofswerda den Rücken kehren. Das Flüchtlingsheim an der Belmsdorfer Straße schließt zum Ende des Monats. Der Kreis Bautzen hat den Mietvertrag für das Gebäude und den Betreibervertrag nicht mehr verlängert. 72 Flüchtlinge werden deshalb in anderen Heimen im Kreis untergebracht. „Bei schulpflichtigen Kindern wird darauf geachtet, dass die Familie nach dem Umzug möglichst nah am Schulstandort wohnen bleibt und kein Schulwechsel nötig ist“, sagt Kreissprecherin Frances Lein. Die zehn anerkannten Asylsuchenden, die auch noch in dem Heim untergebracht sind, müssen sich eine Wohnung suchen.

Das Heim an der Belmsdorfer Straße war schon einmal ein Aussiedlerheim und wurde im November 2012 noch vor der großen Flüchtlingskrise vom Kreis Bautzen als Asylbewerberunterkunft angemietet. Der Kreis suchte damals nach schnellen Wohnmöglichkeiten für Menschen aus Serbien, Mazedonien und anderen Balkanstaaten. Der Mietvertrag und auch der Betreibervertrag wurden zunächst für zwei Jahre geschlossen, dann aber noch einmal verlängert. 100 Personen konnten theoretisch in dem Heim leben, oft war das Haus auch ausgelastet. (SZ/pre)

