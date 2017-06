Asylheim Querweg schließt komplett Als Ersatz wird die in Kürze in Betrieb gehende Unterkunft auf der Kötitzer Straße in Radebeul ins Auge gefasst.

Der Landkreis Meißen plant einen weiteren Abbau seiner Überkapazitäten bei Plätzen für Geflüchtete. Wie einer Vorlage für die am 15. Juni anstehende Kreistagssitzung zu entnehmen ist, soll nun auch das Asylbewerberheim auf dem Weinböhlaer Querweg komplett geschlossen werden.

Aufgrund der dauerhaft starken Nutzung stünden bei der Unterkunft nach 22 Jahren umfassende Arbeiten an. Sie befinde sich „in einem zunehmend schlechten Zustand“, heißt es in der Beschlussvorlage. Der nötige Aufwand würde zu höheren Betriebskosten führen. In der Zeit der Flüchtlingswelle 2015 sei dies noch in Kauf genommen worden. Mittlerweile seien die Zahlen der Zuwanderer jedoch sehr stark zurückgegangen.

Als Ersatz wird die in Kürze in Betrieb gehende Unterkunft auf der Kötitzer Straße in Radebeul ins Auge gefasst. Die Flüchtlinge aus Weinböhla sollten dort künftig wohnen. (SZ/pa)

