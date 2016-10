Asylheim nur noch ein Skelett In den nächsten Wochen wird es wieder aufgebaut. Wann Flüchtlinge einziehen, ist noch offen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das ist geblieben vom Asylbewerberheim an der Kötitzer Straße im Radebeuler Ortsteil Naundorf. Um das Stahlskelett soll das Gebäude in den nächsten Wochen wieder aufgebaut werden. Der Abriss musste sein, weil Anfang März ein Brand den größten Teil des Hauses unbewohnbar gemacht hatte.

Evakuierung der Bewohner nach dem Brand.

So kennt kaum jemand das Asylheim an der Kötitzer Straße im Westen Radebeuls. Ein Skelett, nackt bis auf den Stahl. An der Eingangstür zum Gelände hängt noch ein Kleiderbügel. Wie ein Aufruf, dass hier wieder jemand wohnen wird. So ist es auch geplant.

In den letzten Wochen, seit Juli, sind zwei Drittel des Heimgebäudes abgerissen worden. Der Abriss war notwendig, weil Anfang März in dem Zimmer eines Marokkaners ein Feuer ausgebrochen ist, welches das gesamte Asylbewerberheim unbewohnbar gemacht hat. Der Flammenweg von damals, über die mit Kunststoff gefütterten Wände, ist heute nur noch zu erahnen. Ein leichter Geruch von Ruß und Feuer dringt in die Nase.

Dem robusten Stahl konnte das Feuer allerdings nichts anhaben. Ein Gutachter habe die Standfestigkeit bestätigt, sagt Wilfried Pohl. Pohl ist der Betreiber des Heimes und Geschäftsführer der Firma Immobilienbetreuungs-, Tourismus- und Beherbergungs GmbH Dresden, kurz ITB. Das Radebeuler Heim ist eines von acht, welche die ITB betreibt.

Zwischen den Stahlträgern und den Verbindungsplatten der Geschosse sind noch Reste der alten Dämmwolle. Zu DDR-Zeiten war das Gebäude ein Wohnheim – mit einigen Baustoffen, die heute aus Sicherheitsgründen niemand mehr verwenden würde. Die Bauarbeiter haben gerade das Dach runtergerissen und bauen es neu auf. Mit Dämmstoffen, die nicht so schnell entzündbar sind, betont Betreiber Pohl.

Überhaupt will er im neuen Heim einiges anders gestalten. Es soll nur noch Zimmer mit zwei bis drei Betten geben. Mehr Duschen als bisher würden eingebaut. Auf zehn Leute soll eine Duschkabine kommen, so sagt es die Vorschrift. Wahrscheinlich würden sogar mehr installiert. Auch mehr Kochplätze als bisher plant der Betreiber. Zwei Küchen je Stockwerk würden eingerichtet – jeweils auf der Nord- und der Südseite des Treppenhauses in den zwei Etagen. Auf je acht Personen ist eine Toilette einzubauen. Im neuen Heim sei nicht nur etagenweise in den Gängen Videoüberwachung geplant, sondern auch in solchen Problembereichen wie den Küchen, so Pohl.

Es werde wieder einen Schulungsraum geben und auch Platz für den Verein Buntes Radebeul und die Betreuer von der Diakonie. Kleiner als bisher wird der Büroanteil der Heimverwaltung dafür ausfallen.

Der Vertrag für das alles sei so gut wie unterschrieben, sagt Pohl. Besteller für das Unterbringen von Flüchtlingen ist das Landratsamt. Abgesegnet wurde der neue Vertrag bereits im Juni im Kreistag. Der Standort sei passend. Nahverkehrsanschluss und Einkaufsmöglichkeiten gut zu Fuß erreichbar. Radebeul leiste ordentliche Arbeit bei der Unterbringung von Flüchtlingen, die derzeit vor allem in Wohnungen untergebracht sind.

Beschlossen wurde im Kreistag auch, dass im Pachtvertrag mit dem Landratsamt, der über sechs Jahre reichen soll, eine Mindestbelegung von 125 Personen festgelegt werde. Je Flüchtling und Platz steht ein Tagessatz von 14,95 Euro zur Verfügung. Der vorgesehene nächtliche Wachschutz mit zwei Personen müsse extra vom Landratsamt getragen werden, sagt Pohl. Tagsüber wolle Betreiber ITB in zwei Schichten je zwei Personen für das Heim einsetzen. Grundsätzlich sei für den Neuaufbau schon jetzt klar, dass das Gebäude für bis zu 150 Personen ausgelegt sein wird.

Der knapp 40 Meter lange Stahlgerüstbau hat noch eine Fortsetzung an der Nordseite. „Dieser Teil war nicht vom Brand betroffen“, so der ITB-Geschäftsführer. Dort würden die Mittel eingesetzt, die ohnehin für die Sanierung des Heimes vorgesehen sind. Für den von Flammen, Rauch und Ruß beschädigten Bereich solle die Versicherung des Betreibers aufkommen.

Eigentlich war geplant, das Heim zum Jahresende bezugsfertig zu haben. Doch jedem Passanten an der Kötitzer Straße in Naundorf wird klar, dass dies kaum zu schaffen ist. Zuerst winterfest machen. Das neue Dach drauf bringen, die Außenwände mit neuer Dämmung montieren und die Heizung einbauen. Das soll jetzt bis zur Adventszeit passieren. Dann würde sich der Innenausbau anschließen.

Den Februar gibt Pohl jetzt als neuen Bezugstermin an. Dies sei auch mit dem Landratsamt so besprochen. Von dort wird das ähnlich bestätigt. Zum Wiederaufbau des Asylbewerberheimes in der Kötitzer Straße in Radebeul befinde sich der Landkreis Meißen derzeit mit dem Eigentümer in den Vertragsverhandlungen. Geplant ist, die Einrichtung für 150 Asylsuchende auszubauen. Je nach Voranschreiten der Planung und der entsprechenden baulichen Maßnahmen ist eine Fertigstellung für Januar 2017 vorgesehen, so das Amt.

Dies könne sich jedoch auch verzögern. Der Belegungszeitpunkt ist dann abhängig von den Zuwanderungszahlen und damit von den Zuweisungen, die der Landkreis Meißen bekomme. Ein konkretes Datum sei derzeit nicht benennbar.

