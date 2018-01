Asylheim Neukirch schließt Ende April Derzeit sind 85 Menschen in dem Flüchtlingsheim untergebracht. Ende April wird die Einrichtung dichtgemacht.

Das Neukircher Asylheim. Am 30. April wird es geschlossen. © Archivfoto: Steffen Unger

Neukirch. Der Landkreis schließt zum 30. April das Asylbewerberheim in Neukirch. Zurzeit sind in dem früheren Lehrlingswohnheim 85 Menschen untergebracht, sagte Peter Stange, Pressesprecher des Landratsamtes, am Mittwoch. Die größten Bevölkerungsgruppen im Heim sind Iraker, Afghanen, Pakistaner und Inder. Das Heim in Neukirch ist nach derzeitigem Stand das einzige im Landkreis, welches in diesem Jahr geschlossen wird.

Das im ehemaligen Neukircher Schullandheim eingerichtete Wohnheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bleibt vorerst bestehen. Es hat zunächst eine Betriebserlaubnis bis Ende 2018, sagte der Sprecher. In Abstimmung mit dem Träger soll jedoch die Kapazität der derzeitigen Lage angepasst werden, da es kaum noch Neuzugänge gibt. Momentan werden im Heim 17 Jugendliche betreut. (SZ)

