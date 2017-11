Asylheim für zwei Stunden anschauen An diesem Donnerstag von 15 bis 17 Uhr können Bürger das Radebeuler Heim besuchen und Fragen stellen.

Wieder aufgebaut wurde das Asylbewerberheim Radebeul nach einem Brand. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Radebeul/Meißen. Es war lange angekündigt worden – ein Tag der offenen Tür im wieder aufgebauten Radebeuler Asylbewerberheim. Diesen ganzen Tag der offenen Tür wird es nicht geben. Aber zumindest für zwei Stunden können sich interessierte Bürger ein Bild machen, wie Asylbewerber schon bald in Radebeul untergebracht werden sollen. An diesem Donnerstag von 15 bis 17 Uhr öffnet die Unterkunft an der Kötitzer Straße 108 a, informiert das Landratsamt auf Nachfrage der SZ.

Auf dem Rundgang durch das Haus soll Besuchern erklärt werden, wie die neuen Unterkünfte angelegt sind. Familienzimmer sind eingerichtet, neue Küchen und Sanitäreinrichtungen wurden installiert. Die Räume haben Fußbodenheizung. Das verbessere das Wärmeempfinden für die Bewohner und sei zentral besser regelbar, so Wilfried Pohl, der mit seiner Firma ITB Dresden GmbH das Heim betreibt.

Seit fast zwei Jahren war das Heim im Radebeuler Ortsteil Naundorf unbewohnt. Im März vorigen Jahres ist nach einem Feuer in einem der Zimmer der Bewohner das gesamte Gebäude unbewohnbar geworden. In einer Nachtaktion mussten die Heiminsassen evakuiert werden.

Nun sollen hier Menschen zum überwiegenden Teil aus den Gemeinschaftsunterkünften in Klipphausen, Meißen, Moritzburg und Weinböhla umsiedeln, so das Landratsamt. Das sind Bürger aus Nordafrika, Syrien und weiteren Ländern.

Am Montag werden die ersten in den hinteren Teil des Heimes einziehen, der weniger vom Brand geschädigt worden war, aber auch saniert wurde. Im vorderen Teil müssen noch Restarbeiten erledigt werden, so Betreiber Pohl. In diesem Bereich werden die Zimmer in den nächsten 14 Tagen bezogen. Im Asylbewerberheim ist Platz für 110 Personen. Es gibt eine Reserve von etwa 40 Plätzen.

