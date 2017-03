Asylheim Ende August bezugsfertig Das Landratsamt hat jetzt den Vertrag unterschrieben. Doch es gibt weiter Proteste dagegen.

Vor einem Jahr mussten die Bewohner das Heim nach einem Brand verlassen.

In den letzten Wochen war es still geworden um den Wiederaufbau des Radebeuler Asylbewerberheimes an der Kötitzer Straße 108 a. Zwar hatte der Kreistag im Juni 2016 beschlossen, das Radebeuler Heim solle nach dem Brand Anfang März 2016 wieder angemietet und belegt werden. Doch der Betreiber, Wilfried Pohl mit seiner Firma ITB, hielt sich mit dem weiteren Ausbau zurück. Ihm fehlte die Unterschrift unter dem Vertrag mit dem Landratsamt.

Jetzt scheint das offenbar geklärt. Jedenfalls gibt es in der heute Nachmittag stattfindenden Verwaltungsausschusssitzung des Kreistages eine Beschlussvorlage zum Thema. Deren Titel heißt zwar „Petition des Herrn Steffen Förster vom 4. Januar 2017 gegen den Wiederaufbau der Asylbewerberunterkunft Radebeul-Naundorf, Kötitzer Straße 108 a“. Doch im Anhang steht klar, wie der Stand zwischen Landkreis und Heimbetreiber Pohl ist.

In den Antworten auf die Fragen von Förster schreibt Landrat Arndt Steinbach: „Der Landkreis hat mit dem Eigentümer einen Vertrag über die Betreibung des Objektes als Asylbewerberunterkunft abgeschlossen.“ Die Laufzeit für den Betreibervertrag beträgt sechs Jahre. Auch wie das Innere des Heimes aussehen soll, wie hoch die Belegung ist und wie es gesichert wird, steht in den Antworten des Landrates.

So ist das Gebäude für maximal 158 Bewohner vorgesehen. Eine Kostenerstattung gibt es für 110, jedoch nicht mehr als 125 Plätze. Der Tagessatz je Platz beträgt maximal 14,95 Euro. Der Tagessatz werde unabhängig von der tatsächlichen Belegung für die vereinbarten vorzuhaltenden Plätze bezahlt. Heißt, wenn nur 30 Bewohner im Heim sind, wird dennoch für 110 bezahlt.

Mindestens sechs Quadratmeter müssen den Flüchtlingen je Person zur Verfügung stehen. Im Haus soll es zwei Vierbettzimmer sowie weitere Zwei- und Dreibettzimmer geben, Familien wolle der Kreis möglichst dezentral in Wohnungen unterbringen. Wenn sie dennoch im Heim untergebracht würden, so auf jeden Fall zusammen und nicht wie bei den anderen Bewohnern nach Geschlechtern getrennt. Im Erdgeschoss würden zwei Zimmer behindertengerecht vorbereitet.

Es ist eine Begegnungsstätte und ein Schulungsraum für Sprachkurse vorgesehen. Für die soziale Betreuung gibt es einen Beratungsraum.

Betreut wird das Heim von Fachpersonal der Produktionsschule Moritzburg. Die Produktionsschule ist für Radebeul zuständig. Tagsüber von 7 bis 19 Uhr sind mindestens zwei Mitarbeiter – Heimleiter und Hausmeister – anwesend. Wochentags nachts von 19 bis 7 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen über 24 Stunden ist Wachpersonal im Gebäude, heißt es im Schreiben vom Landrat.

Der Coswiger Förster, der in Radebeul ein Grundstück mit Tierzucht betreibt, hatte sich mit einer Petition gegen den Wiederaufbau des Flüchtlingsheims gewandt. Er führt Sicherheitsbedenken an. Von dem Heim und dessen Bewohnern sei „eine erhebliche kriminelle Belastung für das umliegende Stadtgebiet ausgegangen“, schreibt er zur Begründung. Er führt dazu Einbrüche auf seinem Grundstück auf und fragt nach, ob das Heim polizeilich und brandschutztechnisch gesichert werde.

Im Beschlussvorschlag des Landratsamtes heißt es: Der Petition kann nicht abgeholfen werden. Übersetzt: Der Landkreis bleibt bei seinem Entschluss. Das Asylbewerberheim sollte wieder nutzbar gemacht werden. Radebeul biete zum einen ein seit 14 Jahren gewachsenes Netzwerk zur Unterstützung und Integration mit ehrenamtlichen Helfern, etwa vom Bunten Bündnis Radebeul. Außerdem sei die gute Infrastruktur – Verkehrsanbindung und Einkaufen – sowie die Nähe zu Dresden ein Standortvorteil.

Heimbetreiber Pohl sagt auf SZ-Nachfrage: „Wir sind am Weiterbauen.“ Die Pläne für die Heizung und die Sanitäranlagen seien gerade fertig geworden. Die Trockenbauer würden demnächst anrücken.

Pohl geht davon aus, dass das Gebäude Ende August dieses Jahres bezugsfertig sein wird. Der Betreibervertrag mit dem Landkreis beginne mit der Abnahme und der Übernahme durch die Mitarbeiter des Landratsamtes zu wirken.

Aus der Ausländerbehörde des Landratsamtes heißt es: Die Belegung ist ab Inbetriebnahme möglich. Ob aus anderen Unterkünften im Kreis Asylbewerber nach Radebeul kommen, oder wie sich die Belegschaft zusammensetzen wird, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

