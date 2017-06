Asylheim-Besuch: Kritik an Absage Ein Schülerprojekt im Bautzener Greenpark wurde untersagt. Die Organisatoren erheben deshalb Vorwürfe gegen den Landkreis.

Udo Witschas, Vize-Landrat, wird vom Bündnis „Bautzen bleibt bunt“ kritisiert. © Uwe Soeder

Das Bündnis „Bautzen bleibt bunt“ kritisiert die Aussagen von Vize-Landrat Udo Witschas (CDU) zum geplanten Besuch einer Schülergruppe in einem Bautzener Asylheim. Witschas habe sich nicht ausreichend informiert, stattdessen beuge er sich ängstlich dem Druck einer aufgebauschten Debatte in den sozialen Netzwerken, so der Vorwurf. Der Landkreis Bautzen hatte den Besuch der Schüler im Asylheim „Greenpark“ in der Flinzstraße untersagt. Zur Begründung hieß es: Eine Asylunterkunft sei kein Zoo, es gelte, die Privatsphäre der Flüchtlinge zu achten. Auch sei der Kreis im Vorfeld über das Vorhaben nicht informiert worden.

Die Koordinatorin des Bündnisses Manja Gruhn widerspricht: „Dies ist schon das zweite Jahr, in dem die Veranstaltung stattfindet. Diese Veranstaltung ist wie auch im letzten Jahr beim Betreiber der Unterkunft Campanet angemeldet worden.“ Dieser habe dem Besuch zugestimmt. Das Schülerprojekt wird vom Verein „Willkommen in Bautzen“ ehrenamtlich und aus eigenen Mitteln unterstützt. Die Teilnahme der Schüler ist freiwillig. Mit der Absage bremse der Landkreis ein Projekt aus, in dem sich junge Menschen mit der Situation von Geflüchteten auseinandersetzen. Dabei leiste das Angebot genau das, was die Politik in Sachsen immer wieder fordere: nämlich politische Bildung an Schulen.

Schon im Vorfeld Diskussionen

Der Besuch des Asylbewerberheims ist Teil einer „Projektwoche für Courage und Miteinander“ am Schiller-Gymnasium. Diese sorgte bereits im Vorfeld für Diskussionen. Anlass war ein Infoblatt, in dem Mädchen gebeten wurden, aufgrund des Ramadan während des Besuchs auf schulterfreie T-Shirts oder kurze Röcke zu verzichten. Das Schreiben machte in diversen Internetforen die Runde und wurde dort sehr aggressiv kommentiert. Zudem ermittelt die Polizei zu Drohanrufen an der Schule.

Die Schüler besuchten unterdessen am Mittwoch das Asylheim im Bautzener Spreehotel. Dort hat der Landkreis kein Hausrecht. Wegen der Drohanrufe im Vorfeld wurde die Gruppe von zwei Polizeibeamten begleitet. Wie Heim-Betreiber Peter Rausch sagte, verlief der Besuch vollkommen unkompliziert. (szo)

