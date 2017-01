Asylheim-Anschlag erneut vor Gericht Zwei der drei Männer, die vor einem Jahr Molotowcocktails auf das Löbauer Heim geworfen haben, wollen nun mildere Strafen erreichen.

Die Täter warfen im Februar 2016 auf dieses Asylbewerberheim in Löbau Molotowcocktails. © Matthias Weber

Görlitz/Löbau. Vor dem Görlitzer Landgericht startet am Donnerstag einer neuerliche Verhandlung wegen Brandstiftung am Löbauer Asylbewerberheim. Am 18. Februar des vergangenen Jahres hatten die heute 27 und 32 Jahre alten Löbauer gemeinsam mit einem weiteren jungen Mann zwei mit Diesel gefüllte und entzündete Flaschen gegen ein Küchenfenster des Gebäudes in der Georgewitzer Straße geworfen. Die Männer hatten sich nach einem Streit mit Personen ausländischer Herkunft am Löbauer Bahnhof zu dem Anschlag entschlossen, um die Bewohner in Angst zu versetzen.

Mit der neuerlichen Verhandlung erhoffen sich die Männer offenbar ein milderes Urteil, schätzt Jörg Küsgen, Sprecher des Landgerichtes, ein. Sie waren am 9. Mai 2016 wegen gemeinschaftlicher versuchter schwerer Brandstiftung zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren und vier Monaten sowie zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht, unter anderem, weil ein Wachmann die Flammen ausgetreten hatte. Die Angeklagten hätten die Inbrandsetzung des Gebäudes allerdings billigend in Kauf genommen. (SZ)

