Asylbewerberheim weiter unbewohnt Wegen einer Havarie steht das Haus in Geising aktuell leer. Wann sich das ändern wird, ist aktuell noch unklar.

Geising. Das Asylbewerberheim Geising ist nach der Havarie in der Abwasserentsorgung immer noch unbewohnt. Die dafür notwendigen Baumaßnahmen haben noch nicht begonnen. „Ein Zeitplan für die voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme steht noch nicht fest“, sagt die Beigeordnete des Landrates, Kati Hille (CDU), auf Anfrage.

Noch immer sei es unklar, wie es zu der Havarie gekommen sei. Die genauen Ursachen werden noch immer durch Gutachter der Versicherung ermittelt, sagt Frau Hille. Auch die Höhe des Schadens sei noch nicht ermittelt worden. Die früheren Bewohner der Einrichtung bleiben weiter in den Übergangswohnungen, in die sie nach der Havarie umgezogen sind. Bekannt wurde diese Mitte Oktober. Damals waren in der Geisinger Unterkunft 27 Flüchtlinge gemeldet. 20 davon stammen aus Syrien, vier aus Afghanistan, zwei aus dem Irak und eine Person aus Venezuela.

Das Geisinger Asylbewerberheim gehört der kreiseigenen Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft (GVS). Diese hatte das Gebäude vor gut einem Jahr von einem Unternehmer gekauft, der es jahrelang als Hotel laufenließ. Zuletzt firmierte es unter dem Namen Berghotel Schellhas. Es war das größte Hotel in Geising. (SZ/mb)

