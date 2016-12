Asylbewerber droht lange Haft Ein Tunesier soll Polizisten mit einem Messer bedroht, in einer Asylunterkunft randaliert und in Läden geklaut haben. Fürs Gericht ist er kein Unbekannter.

© dpa

Das Schöffengericht des Amtsgerichts in Bautzen wird an diesem Dienstag gegen einen Tunesier verhandelt. Dem 26-jährigen Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, Ende Mai 2015 in der Asylbewerberunterkunft in Kamenz einen Feuerlöscher von der Wand gerissen und im August 2015 in diversen Einkaufsmärkten der Stadt Alkohol und T-Shirts entwendet zu haben. Zudem war er in der Damenumkleide einer Sporthalle negativ aufgefallen. Er bedrohte mit einem Messer Polizeibeamte, die dort Sport trieben und ihn zur Rede stellen wollten. Die Polizisten drängten den Mann schließlich aus der Halle und setzten ihn danach fest. Verletzt wurde dabei niemand.

Bereits Ende Juli hatte es vor dem Amtsgericht in Bautzen eine Verhandlung in dieser Sache gegeben. Das Verfahren wurde aber wegen der auch aufgrund mehrerer Vorstrafen zu erwartenden hohen Strafe an das Schöffengericht verwiesen. Dem Angeklagten droht nun eine mehrjährige Haftstrafe. Der Tunesier war bereits in Leipzig in anderer Sache inhaftiert. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Dr. Dirk Hertle hat nun die Frage zu klären, ob es sich bei dem 26-Jährigen um einen Intensivtäter oder einen notorischen Beschaffungskriminellen handelt. (SZ/fo)

Die Verhandlung beginnt 9 Uhr im Saal 128.

