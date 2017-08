Asylbewerber verlegt Der Landkreis Bautzen bringt den Mann in einer anderen Einrichtung unter. Er war an den Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt beteiligt.

Das Landratsamt Bautzen kündigte jetzt Konsequenzen für den Asylbewerber an. © Uwe Soeder

Nach den Auseinandersetzungen auf dem Bautzener Kornmarkt kündigt die Kreisverwaltung Konsequenzen an: Ein junger Asylbewerber, der an dem Geschehen beteiligt war, sei in eine andere Einrichtung des Landkreises verlegt worden. Der Mann sei als Mehrfachintensivtäter polizeilich bekannt – und auch für Gewalttaten verantwortlich, so Vize-Landrat Udo Witschas. Es bestehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Man hoffe, durch die Verlegung die Lage entschärfen zu können.

Die Landtagsfraktion der Linken fordert unterdessen Aufklärung zum Polizeieinsatz auf dem Kornmarkt. Der Sachverhalt sei überschaubar, die Ermittlungen müssten daher zügig abgeschlossen werden, so Enrico Stange, der innenpolitische Sprecher, und Juliane Nagel, Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Fraktion. Man erwarte zudem, dass Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) in der nächsten Sitzung des Innenausschusses detailliert über die Vorkommnisse informiere.

Im Zentrum von Bautzen war es in der Nacht zu Freitag zu Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und jungen Asylbewerbern gekommen. Die Polizei registrierte sechs Straftaten und nahm von 24 Personen die Personalien auf. Es wurden mehrere Platzverweise erteilt. Augenzeugen und Beteiligte erhoben anschließend Vorwürfe gegen die Polizei: Diese sei einseitig gegen die jungen Ausländer vorgegangen. Zudem seien sie von einzelnen Polizisten bedroht und beleidigt worden. Die Polizeidirektion kündigte eine Prüfung der Vorgänge an.

Vize-Landrat Witschas würdigte hingegen den Einsatz der Beamten: „Wir sind dankbar für die Arbeit der Polizei. Sie trägt zu einem höheren Sicherheitsgefühl in unserer Bevölkerung bei“, erklärte er. (szo)

