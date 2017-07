Asylbewerber verlassen Spreehotel Fast 130 Flüchtlinge wurden in andere Heime verlegt. Für den Heimbetreiber am Bautzener Stausee gibt’s eine neue Aufgabe.

Das Spree-Hotel in Bautzen war bis diese Wochen Unterkunft für Asylbewerber. © Archivfoto: Uwe Soeder

Insgesamt 127 Flüchtlinge wurden in dieser Woche aus dem Asylheim Spreehotel am Bautzener Stausee in andere Unterkünfte verlegt. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden 72 von ihnen in den Greenpark an der Flinzstraße in Bautzen gebracht. 17 Personen zogen nach Wehrsdorf, 31 nach Hoyerswerda, sechs Flüchtlinge wurden im Neukircher Heim sowie ein Asylbewerber in Kamenz untergebracht. Laut Landratsamt verliefen die Umzüge reibungslos. „Die Mitarbeiter des Ausländeramtes haben alles strukturiert vorbereitet und vor Ort sehr gut koordiniert“, sagt Landrat Michael Harig (CDU). Dabei sei die persönliche Situation jedes Flüchtlings beziehungsweise jeder Familie berücksichtigt worden. So habe man bei schulpflichtigen Kindern darauf geachtet, dass sie die Schule nicht wechseln müssen.

Grund für die Verlegung der Flüchtlinge ist die Schließung des Asylheims Spreehotel. Weil nicht mehr so viele Asylbewerber in den Landkreis kommen, werden weniger Plätze gebraucht. Deshalb hat die Kreisverwaltung den auslaufenden Vertrag mit Spreehotel-Betreiber Peter Kilian Rausch nicht verlängert. Dennoch lobt Harig dessen Arbeit. „Herr Rausch war stets ein verlässlicher Partner in der Flüchtlingsarbeit. Er hat sich immer gut um seine Bewohner gekümmert.“

Auch künftig wird sich Rausch um Flüchtlinge kümmern. Denn das Spreehotel soll zum Integrationszentrum werden. Dessen Mitarbeiter sollen anerkannten Flüchtlingen bei Behördengängen und bei der Suche nach einer Wohnung helfen. Bis sie eine gefunden haben, können sie auch im Haus wohnen. Für das Integrationszentrum werden 3,5 Vollzeitstellen vom Freistaat und Landkreis finanziert. (SZ)

