Asylbewerber tot aufgefunden Der 19-jährige Mann aus Eritrea wurde nahe der Sachsenbrücke in Pirna gefunden. Die Polizei schließt derzeit ein Fremdverschulden aus.

© Archiv: Fuhrmann

In der Nacht zum Dienstag ist ein 19-jähriger Asylbewerber in Pirna tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, war der aus Eritrea stammende Mann zuvor mit einer Gruppe anderer Asylbewerber aus einer Gemeinschaftsunterkunft an der Fabrikstraße unterwegs. Als er in den späten Abendstunden nicht in die Unterkunft zurückkehrte, leitete die Polizei Suchmaßnahmen ein. Kurz nach 2 Uhr wurde der 19-Jährige tot in der Nähe der Gebrüder-Lein-Straße unweit der Sachsenbrücke gefunden. Kriminalisten untersuchten den Ort. Aktuell ergeben sich keine Hinweise auf eine Straftat.

Einer der Männer (22), die mit dem 19-Jährigen zuvor unterwegs waren, wies bei seiner Rückkehr in die Unterkunft erhebliche Gesichtsverletzungen auf. Auch diesem Sachverhalt ging die Polizei nach. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken (knapp 1,2 Promille) und deshalb mehrfach gestürzt. Dabei soll er sich die Verletzungen zugezogen haben. (szo)

