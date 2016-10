Asylbewerber starb vermutlich an Unterkühlung Der Inder, der in der Weißeritz in Schmiedeberg gefunden wurde, starb wohl eines natürlichen Todes. Die Polizei schließt ein Tötungsverbrechen aus.

Die Polizei war mit mehreren Spezialkräften am Fundort. © SZ/Herz

Es war kein Totschlag und kein Mord, aber Alkohol war mit im Spiel. Zu diesem Ergebnis sind die Rechtsmediziner am Freitag gekommen. Sie hatten den Leichnam des 36-jährigen Inders, der am Donnerstag in Schmiedeberg-Buschmühle tot in der Roten Weißeritz gefunden wurde, obduziert. Bei der Leichenöffnung hätten sich keine Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt ergeben, informierte die Polizei. Als Todesursache kommt am ehesten eine Unterkühlung in Verbindung mit einer Alkoholvergiftung in Betracht. Die Ermittler gehen daher von einem Unglücksfall oder einem natürlichen Tod des Asylbewerbers aus.

Parallel dazu hat die Polizei im Asylbewerberheim in Schmiedeberg zu den Hintergründen des Falls ermittelt. Das Obduktionsergebnis deckt sich nun mit den Ermittlungen in der Asylunterkunft. Dort war der Mann am Mittwochabend weggegangen. Er ist in der Nacht nicht mehr zurückgekehrt und am Donnerstag tot in der Weißeritz gefunden worden. Auch die Ermittlungen im Heim hatten keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben, informierte die Polizei weiter. So traurig der Tod eines Menschen immer ist, beruhigt es doch, wenn die Polizei jetzt keinen Mörder suchen muss.

