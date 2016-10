Asylbewerber starb vermutlich an Unterkühlung Der Inder, der in der Weißeritz in Schmiedeberg gefunden wurde, starb wohl eines natürlichen Todes. Die Polizei schließt ein Tötungsverbrechen aus.

Die Polizei war mit mehreren Spezialkräften am Fundort. © SZ/Herz

Die Obduktion des am Donnerstag tot in der Weißeritz aufgefundenen 36-jährigen Inders ergab keine Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt. Als Todesursache kommt am ehesten eine Unterkühlung in Verbindung mit einer Alkoholintoxikation in Betracht, teilte Polizeisprecher Thomas Geithner mit.

Links zum Thema Toter in der Weißeritz

Die Ermittler gegen daher von einem Unglücksfall oder einen natürlichen Tod des Asylbewerbers aus. Das Obduktionsergebnis decke sich auch mit den bisherigen Ermittlungen in der Asylunterkunft in Schmiedeberg, in welcher der 36-Jährige untergebracht war. Auch diese hatten keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben. (szo)

zur Startseite