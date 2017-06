Asylbewerber nicht mehr im Krankenhaus

Der 23-jährige Libyer, dem ein Polizist bei einem Polizeieinsatz am 7. Mai im Asylbewerberheim in Klingenberg in den Oberschenkel geschossen hatte, ist nicht mehr im Krankenhaus. Das teilte die Polizei auf SZ-Nachfrage mit.

Warum der Libyer zuvor einen Mann vom Wachdienst bedroht hatte, dazu macht aber die Polizei gegenwärtig keine Angaben. Auch nicht dazu, ob der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Der Bewohner des Heims an der Salzstraße hatte den Wachdienst mit einem Messer bedroht und war mit diesem in der Hand auf die hinzugerufenen Polizeibeamten zugegangen, weshalb einer der Polizisten schoss.

Zum derzeitigen Aufenthaltsort des 23-Jährigen macht das Landratsamt keine Angaben, wie eine Sprecherin auf SZ-Nachfrage mitteilt. Betreiberin des Heims ist die Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz, die zu 100 Prozent dem Landkreis gehört. (SZ/aeh)

