Asylbewerber nach Schlägen verletzt

Fahrradfahrer schwer gestürzt Schirgiswalde-Kirschau. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte ein 59-jähriger Radfahrer am Freitag gegen 22.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung auf dem Radweg an der Ecke Lessingstraße / Bautzener Straße zwischen Rodewisch und Kirschau. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf und verlor das Bewusstsein. Um eine genaue Diagnose über die Schädelverletzung treffen zu können, wurde der Verletzte vom Kreiskrankenhaus Bautzen mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Dresden gebracht.

Mit Schleudertrauma ins Krankenhaus Ottendorf-Okrilla. Ein 61-jähriger VW-Caddy-Fahrer war am Freitag gegen 14.35 Uhr auf der S177 unterwegs. Der Mann wollte diese nach links in Richtung Autobahnauffahrt verlassen, als er mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammenstieß. Bei dem Passat löste sogar der Airbag aus. Die 51-jährige Fahrerin musste wegen eines Schleudertraumas im Krankenhaus Radeberg untersucht werden. Die Schadensbilanz des Vorfahrtsfehlers: 8000 Euro.

Bei Rot über die Kreuzung Kamenz. Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Freitag gegen 13.35 Uhr in Kamenz. Der 66-jährige Fahrer eines VW-Abschleppautos überquerte, von der Hohen Straße kommend, das Rot der Ampel an der Forststraße. Ein 69-jähriger Opelfahrer, der von der Wilhelm-Weisse-Straße kam und Grün hatte, konnte einen Zusammenstoß beider Autos nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf etwa. 2700 Euro.

Ladekran stößt an Ampel Bautzen. Am Freitagnachmittag berührte ein Lkw mit seinem Kranauflieger an der Kreuzung Schließenstraße/Hoyerswerdaer Straße in Bautzen beim Rechtsabbiegen eine über die Straße ragende Ampel. An der Ampel entstand ein Sachschaden von etwa. 2000 Euro. Der 45-jährige Fahrer setzte trotz der Berührung seine Fahrt in Richtung Autobahn fort, konnte aber durch eine Streife des Autobahnpolizeirevieres gestellt werden. Dabei stellten die Beamten gleich noch eine Unzulänglichkeit fest: Auf dem Laster befanden sich über einhundert teergetränkte Bahnschwellen, ohne dass es dafür eine erforderliche Transporterlaubnis gab.

Falscher Fünfzig-Euro-Schein in der Kasse Großdubrau. Zu spät bemerkte eine Mitarbeiterin eines Lebensmittel-Geschäftes am Freitag, dass sie einen gefälschten 50-Euro-Schein in der Kasse liegen hatte. Ein Wasserzeichentest mittels eines Prüfgerätes in der Gemeinde Großdurbau brachte dann die traurige Gewissheit. Die herbeigerufene Polizei ermittelte, dass drei Jugendliche Waren im Wert von 5 Euro gekauft und dann mit dem unechten Geldschein bezahlten. Wie sich auch herausstellte, hatte es das junge Trio bereits in anderen Läden in der Gemeinde versucht, aber keinen Erfolg gehabt. Die Täter sind bislang unbekannt .