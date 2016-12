Asylbewerber mit Messer angegriffen Auf dem Obermarkt sind zwei Jugendliche in Streit geraten. Dabei wurde ein Libanese verletzt. Der Angreifer soll für eine weitere Taten infrage kommen.

Ein Afghane soll auf dem Döbelner Weihnachtsmarkt auf dem Obermarkt einen Libanesen mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Laut Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, habe sich der Vorfall bereits am Freitagabend gegen 20.30 Uhr ereignet. „Es hatte eine Auseinandersetzung zwischen einem 15- und einem 21-Jährigen gegeben“, so Rydzik. Der 21-jährige Libanese wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. „Über die Art und Schwere der Verletzungen kann ich derzeit keine Auskünfte geben“, erklärte der Polizeisprecher am Dienstag auf DA-Nachfrage. Gegen den tatverdächtigen Jugendlichen aus Afghanistan werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. „Bei dem Geschädigten und dem Tatverdächtigen handelt es sich um Asylbewerber“, so Andrzej Rydzik.

Geprüft werde derzeit, ob die Tat in Zusammenhang mit einer vorangegangenen sexuellen Beleidigung einer 17-Jährigen steht. „Bei dieser kommt der 15-Jährige ebenfalls als Tatverdächtiger in Betracht“, ergänzte der Polizeisprecher Andrzej Rydzik. (sol)

