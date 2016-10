Asylbewerber legen Garten an Den Flüchtlingen soll die Zeit des Wartens verkürzt werden – und das Spreehotel profitiert davon.

Im Spreehotel leben seit zwei Jahren Asylbewerber. © Archivfoto: Uwe Soeder

Am Spreehotel wird ein internationaler Garten angelegt. Auf der etwa hundert Quadratmeter großen Fläche des ehemaligen Hotelparkplatzes sollen in der nächsten Gartensaison Blumen, Obst und Gemüse wachsen. Dafür haben in den vergangenen Tagen Asylbewerber den Boden aufgegraben und von Steinen und Geröll befreit. Ein Lkw wird im Anschluss frischen Mutterboden abkippen. Peter Rausch, der Betreiber der Flüchtlingsunterkunft in Burk, weiß, wie wichtig es für die Asylbewerber ist, in der langen Zeit des Wartens, etwas Sinnvolles zu tun. „Manche Familien sind schon länger als ein Jahr im Spreehotel. Der Garten hilft, den tristen Alltag zu unterbrechen“, sagt Rausch. Der internationale Garten könnte im nächsten Jahr zu einem Ort der Begegnung werden, findet er. „Die Deutschen lieben ihre Gärten, die Asylbewerber aus kleinbäuerlichen Verhältnissen auch.“ (SZ)

