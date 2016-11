Asylbewerber fast alle wieder weg Bis Jahresende werden die Einwanderer ihre Wohnung in Hohnstein verlassen haben. Die Gründe sind verschieden.

© dpa

Bis Jahresende werden wohl alle Asylbewerber, die im Gemeindegebiet Hohnstein untergebracht waren, ihre Wohnungen wieder verlassen haben. Darüber informiert Bürgermeister Daniel Brade (SPD). So hat zum Beispiel die irakische Familie, die in einer Wohnung in Zeschnig wohnt, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und eine Wohnung in Dresden reserviert. Die beiden tschetschenischen Familien, die in der alten Schule in Zeschnig untergebracht sind, dürfen nicht bleiben und werden abgeschoben. Darüber hinaus lebte noch eine syrische Familie mit Aufenthaltstitel in Rathewalde. Dort wollen sie allerdings nicht bleiben. Sie seien auf Wohnungssuche in Pirna. Die afghanische Familie die derzeit noch in Lohsdorf wohnt darf auf eigenen Wunsch nach Darmstadt umziehen und ist dort derzeit auf Wohnungssuche. Das palästinensische Paar, welches in Hohnstein eine vorübergehende Bleibe gefunden hatte, ist weggezogen. Wie die landkreiseigene Betreibergesellschaft mit den angemieteten Wohnungen verfahre, sei noch offen, so der Bürgermeister. (SZ/aw)

zur Startseite