Asylbewerber attackiert Landsmann mit Messer Bei einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft im mittelsächsischen Rossau ist ein 23 Jahre alter Mann aus Eritrea schwer verletzt worden.

© Symbolfoto: dpa

In der Nacht zum 2. September wurde die Polizei gegen 1.50 Uhr zu einem Einsatz in die Asylbewerberunterkunft am Rossauer Wald gerufen. Zwei Heimbewohner waren dort aus bisher unbekanntem Grund in Streit geraten. „Dabei verletzte ein 18-jähriger Asylbewerber aus Eritrea einen 23-jährigen Landsmann mit einem Messer“, teilt Steffen Marquardt von der Polizeidirektion Chemnitz mit. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Tatverdächtige bereits zu Fuß geflohen, konnte aber wenig später gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Geschädigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

