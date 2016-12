Astwerfer wieder bei Dürrhennersdorf unterwegs

Symbolbild. © dpa

Dürrhennersdorf. Der Astwerfer, der mit Baumteilen den Straßenverkehr gefährden, ist offenbar wieder aktiv gewesen. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Demnach befuhren am Sonnabend, gegen 18.02 Uhr, ein 45-Jähriger Audi- und ein 27-jähriger VW-Fahrer hintereinander die Neuschönberger Straße.

Auf der Wilhelmshöhe vernahmen beide einen lauten Knall und sahen, wie eine Person mit einer Taschenlampe unerkannt flüchtete. Vermutlich wurden beide Wagen von einem Ast getroffen. Der Audi wies Beschädigungen am Dach und der VW am Außenspiegel auf. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1 500 Euro. Auf der Fahrbahn fanden Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland Baumstämme und Äste unterschiedlicher Stärke.

Die Polizei suchte mit Fährtenhund nach dem Täter, zunächst vergeblich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, eine Person mit einer Taschenlampe oder einer Stirnleuchte im Bereich der Wilhelmshöhe gesehen haben oder den Täter kennen, werden gebeten, sich im Polizeirevier Zittau-Oberland (03583 620) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (sz)

