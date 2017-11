Asphalteinbau zwischen Burg und Talsperre Der erste Teil der Kreisstraße ist fast fertig. Trotzdem bleibt die Trasse den Winter über für den Verkehr gesperrt.

Bis zum 24. November soll die Asphaltierung der Kreisstraße zwischen Burg Kriebstein und Talsperrenparkplatz abgeschlossen sein. Sie bleibt trotzdem dicht. © Dietmar Thomas

Die Kreisstraße zwischen Burg und dem Großparkplatz an der Talsperre Kriebstein kann derzeit auch von Anwohnern nicht befahren werden, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) während der jüngsten Ratssitzung. Denn die Trasse wird asphaltiert. „Bis Ende kommender Woche sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, das heißt die Straße und der Gehweg einschließlich der Nebenflächen“, teilte Kreissprecherin Cornelia Kluge auf DA-Nachfrage mit. Bis Jahresende seien witterungsabhängig folgende Arbeiten geplant: Herstellung der Bankette und Mulden neben dem Gehweg und der Straße, Umverlegung der Parkplatzbeleuchtung, Anpassungsarbeiten an und in den Privatgrundstücken sowie die Komplettierung der Straßenbeleuchtung.

Der zweite Bauabschnitt auf einer Länge von nur noch rund 60 Metern inklusive dem Kreuzungsbereich werde ab März 2018 ausgebaut. „Die notwendige Baustraße zum Erreichen des Parkplatzes ist bereits angelegt“, so Cornelia Kluge. Diese Strecke nutze dann auch der Bus.

Von Mitte Dezember bis Ende Februar gibt es eine planmäßige Winterpause. Der Winterdienst sei zwischen der Straßenmeisterei des Landkreises und Gemeinde Kriebstein abgestimmt. „Bis dato ist eine Freigabe des ersten Bauabschnittes noch nicht geplant“, ergänzte Kluge. (DA/sol)

