Asphalteinbau für Kirchweg verschoben Langsam drängt die Zeit. Am 19. November gibt es erneut einen Versuch Asphalt auf die Straße zu bringen.

Kreischa. Neuer Anlauf für den Kirchweg in Kreischa: Nachdem die Termine für den Asphalteinbau schon mehrmals verschoben werden mussten, will es die Baufirma am 19. November erneut versuchen. Das teilt Bauamtsleiter Tino Preikschat mit. Eigentlich sollte der Asphalt dieses Wochenende aufgebracht werden. Wegen des Wetters aber hat die Baufirma kurzfristig abgesagt. Auch der 19. November ist noch nicht endgültig fest.

„Wir müssen in jedem Fall vor dem Winter fertig werden“, sagt Preikschat. Deshalb kann es auch sein, dass der Termin kurzfristig vorgezogen wird.

Ursprünglich sollte die Asphaltdecke zum Ende der Herbstferien drauf sein. Beim ersten Termin aber war die Tragschicht nicht rechtzeitig fertig, zum zweiten Termin war die Baufirma noch an einer anderen Baustelle beschäftigt. (SZ/cb)

