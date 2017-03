Asphalt und Radweg für die Dresdner Die Straße von Coswig nach Meißen wird dieses Jahr zur Dauerbaustelle – und in zwei Jahren sicherer für Radfahrer.

Die S 82 parallel zur Elbe wird ab April bis Ende des Jahres öfters von Bauarbeiten unterbrochen. Der Freistaat lässt zum Beispiel die Asphaltdecke erneuern. © Norbert Millauer

Autofahrer, die zwischen Coswig und Meißen unterwegs sind, brauchen ab April viel Geduld. Die S 82 (Dresdner Straße) bekommt in mehreren Abschnitten eine neue Asphaltdecke. Dafür sind halbseitige Sperrungen mit Ampelregelung nötig, wie Ordnungsamtschef Olaf Lier mitteilt. Bezahlt wird die Fahrbahnerneuerung vom Freistaat.

Der plant, ab 1. April zunächst den Abschnitt vom Ziegelweg bis zur Einfahrt Dehner-Gartencenter zu sanieren. Dafür wird der alte Asphalt abgefräst und neuer aufgebracht. Das dauert etwa bis Ende April. Neue Gehwege wird es nicht geben. Zur selben Zeit wird vom Ortsausgang Brockwitz bis zum Ortseingang Sörnewitz gebaut. Und ab 1. Mai bis voraussichtlich Ende Juni bekommt die Staatsstraße innerhalb von Brockwitz eine neue Decke. Danach wird eine Bruchsteinmauer unterhalb der Bosel instand gesetzt, damit ab Oktober die S 82 bis Meißen weiter gebaut werden kann.

Vom Sonderprogramm des Freistaates habe die Kommune recht kurzfristig erfahren. Deshalb konnte kein Geld für die Sanierung der Fußwege, die Zuständigkeit der Stadt sind, eingeplant werden. Laut Oberbürgermeister Frank Neupold sei man froh über die Fahrbahnerneuerung, auch wenn streckenweise ein grundhafter Ausbau besser wäre. Diesen zu planen, würde jedoch Jahre dauern. „Jetzt bekommen wir wenigstens neuen Belag.“ Und Neupold ist optimistisch, dass in den nächsten Jahren das Stück Dresdner Straße am Sconto-Markt für Radfahrer und Fußgänger sicherer wird. Der Freistaat will diesen Abschnitt 2019 ausbauen. Seit 2008 höre er immer neue Termine dafür, so Neupold. „Nun glaube ich, dass der Ausbau wirklich kommt.“ Und damit auch ein Fuß- und Radweg. Erst im Oktober war eine Radfahrerin nach einem Unfall auf der Strecke ums Leben gekommen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant die Straße bereits. Baurecht gibt es aber nicht vor 2019.

Voraussetzung, dass der Freistaat baut, ist die Erneuerung der Industriestraße. Das kostet die Stadt laut Neupold rund 1,2 Millionen Euro. Coswig hofft auf Fördermittel. Der erste Abschnitt soll 2018 fertig werden, der zweite ein Jahr später. Zwei Abschnitte seien nötig, wegen der Anlieger im Gebiet und zum anderen müssen die Umleitungsstrecken funktionieren. Spätestens 2020 sollte die Dresdner Straße fertig und freigegeben sein. Dann beginnt voraussichtlich der Bau der S 84 neu von Coswig bis Meißen.

Ob nun im Rahmen der Deckensanierung, dort wo er fehlt, ein Schutzstreifen für Radfahrer auf der S 82 angelegt werden kann, will die Stadt prüfen. „Das können wir nur machen, wenn es wirklich funktioniert“, so Neupold. Durch den Streifen dürfte kein falsches Sicherheitsgefühl für Radfahrer entstehen, es müsse also genug Platz sein.

