Asphalt-Stückwerk als Kompromiss In Liegau wird ein jahrelanger Straßenstreit beigelegt. Aber nicht alle sind zufrieden.

Der Forellenweg in Liegau sollte längst ausgebaut sein. Doch für die notwendige Breite von 3,50 Metern hätten die Grundstücksbesitzer Flächen abgeben müssen. Das, so der Ortsvorsteher, wollten aber nicht alle. Nun ist ein Kompromiss gefunden. © Thorsten Eckert

Dass dieses Problem mal eher gelöst werden würde, als Berlin seinen neuen großen Hauptstadtflughafen fertigstellt, hätte in Liegau fast niemand mehr für möglich gehalten. Denn seit Jahren wird hier bekanntlich über den Forellenweg gestritten. Die Feuerwehr warnt seit Langem, sie brauche dort mindestens 3,50 Meter Straßenbreite, um im Ernstfall löschen zu können, die Anwohner wollen eine vernünftige Asphaltdecke auf dem bisher ziemlich üblen Holperweg, aber nicht alle Grundstücksbesitzer sind bereit, die für die besagte Straßenbreite eines neuen Asphaltbands notwendigen Flächen herzugeben.

Ein Dilemma, sagt Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD). Vor allem für die Anwohner im vorderen Bereich der Straße, die zum einen bereit seien die Quadratmeter zur Verfügung zu stellen „und die zum anderen endlich Klarheit über Grundstücksgrenzen wollen, um Carports oder Zäune zu bauen“, macht der Ortschef klar. „Aber im hinteren Bereich der Straße sind eben leider nicht alle bereit, Flächen abzugeben“, fügt er an. Wobei es sich ja eigentlich nur um schmale Streifen handelt. Die Diskussion allerdings wurde nun über etliche Jahre geführt, ohne wirklich ein Ergebnis hinzubekommen. Denn das ist wegen der notwendigen Straßenbreite für die Rettungskräfte nur mit der Abgabe von Grundstücks-Quadratmetern möglich.

Ortsvorsteher begründet den Kompromiss

Jetzt ist allerdings ein Ausweg gefunden. Der ist jedoch eigentlich nur eine halbe Sache. „Doch wir müssen das Thema endlich vom Tisch bekommen“, klang Gabor Kühnapfel in der jüngsten Ortschaftsratssitzung schon ziemlich angefressen, als er den Vorschlag präsentierte. Statt eines kompletten Ausbaus samt Wendehammer am Ende des Forellenwegs, kommt nun sozusagen nur der Ausbau bis zur Hälfte der Straße. Dort wird dann der notwendige Wendehammer für Fahrzeuge entstehen, wie zum Beispiel die Feuerwehr. „Und von dort aus, so haben uns die Feuerwehrleute gesagt, könne man dann auch per Schlauch löschen“, macht der Ortsvorsteher noch einmal deutlich, dass es hier eben nicht nur um den Ausbau der Straße, sondern auch um das Thema Sicherheit geht.

„Damit“, so Gabor Kühnapfel im Ortschaftsrat, „bekommen jetzt also wenigstens die Leute im vorderen Bereich des Forellenwegs endlich die Sicherheit, wohin sie ihre Garagen und Zaunfelder bauen können“.

