Asphalt für die Straße Zum Spitzen In Zschochau wird in diesem Jahr schon die zweite Straße in Ordnung gebracht. Es gibt auch eine neue Trinkwasserleitung.

Baustelle ARCHIV - Verkehrsschilder für eine Baustelle stehen am 17.03.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) hintereinander. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu lsw Vorausmeldung: «Landesstraßenbauprogramm» vom 21.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Sebastian Kahnert / dpa / dpa Foto: Sebastian Kahnert / dpa / dpa © Symbolfoto: dpa

In der nächsten Woche will der Döbeln-Oschatzer Wasserverband die Trinkwasserleitung in der Straße zum Spitzen in Zschochau erneuern. „Die alte ist marode und musste mehrmals im Jahr geflickt werden. Das hat die Stichstraße nicht besser gemacht“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Ist die neue Leitung verlegt, soll es gleich mit der die Sanierung der Straße weitergehen. Die noch vorhandene Asphaltschicht wird auf einer Fläche von 350 Quadratmetern abgefräst und danach eine neue Deckschicht eingebaut. Die Straße bekommt auf einer Länge von 70 Metern auf einer Seite einen Rundbord. Das Oberflächenwasser wird in den vorhandenen Entwässerungskanal eingebunden.

Den Auftrag für die Sanierung der Straße in Zschochau bekam die Firma Straßen- und Tiefbaugesellschaft Hoff aus dem Ortsteil Merschütz. Sie unterbreitete mit 14 600 Euro das wirtschaftlichste Angebot von zwei Bietern. Finanziert wird das Vorhaben neben dem Eigenanteil der Gemeinde mit Fördergeld aus der kommunalen Straßenbauförderung. (DA/je)

