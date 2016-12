Asphalt für Brösen Die erste Etappe von Kanal- und Straßenbau in dem Ortsteil ist geschafft. Damit sparen sich Anwohner Umwege.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte am Freitag die Asphaltschicht auf die Brösener Straße in Richtung Schanzenmühle aufgebracht werden. © Dietmar Thomas

Die Minusgrade zu Wochenbeginn haben den geplanten Asphalteinbau in der Ortslage Brösen noch einmal infrage gestellt. Doch als die Bauleute die Technik am Freitag in Betrieb nahmen, war die Witterung milder und die Sonne lachte. Danach war auch so manchem Brösener zumute. Denn mit dem Einbau der Schwarzdecke haben sie berechtigte Hoffnungen darauf, bei Schnee und Glatteis nicht auf die schmale Straße unmittelbar am Schanzenbach ausweichen zu müssen. Insgesamt jedoch waren vor allem die Tautendorfer froh darüber, überhaupt eine Alternative zu haben und nach Leisnig nicht über den Kreisel in Hartha fahren zu müssen.

Mit Verspätung hat im Spätsommer der Kanalbau zwischen der Schanzenmühle im Tal und sozusagen der Gemarkungsgrenze in Richtung Ortsmitte begonnen. Ebenfalls mit ausgetauscht worden sind Wasserleitungen. Mit dem Einbau der Straßendecke ist die erste Etappe abgeschlossen.

An der Straße zum Maschinenteich ist inzwischen schon die Kläranlage in die Erde gekommen, an die viele der Einwohner des Ortsteiles angeschlossen werden. In den nächsten Tagen laufen nun noch die Tiefbauarbeiten rund um die Anlage, wo wieder Erde angefüllt und verdichtet werden muss, wie Thorsten Mahler erklärt. Er ist für den Kanalbau in der Ortslage zuständig, zum Jahreswechsel ändert sich das. Dann ist Michael Schütze von der Oewa Ansprechpartner, wenn es um die Fortführung des Kanalbaus geht. Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden, den Abwasserkanal ab der Kläranlage bergaufwärts zu verlegen. Ab dem Dreiseithof Nummer 1 in Richtung Leisniger Agrargenossenschaft schließt sich im nächsten Jahr der folgende Bauabschnitt an. Dann kommt auch eine Felsfräse zum Einsatz. Der steinige Untergrund hat den Bauleuten in den zurückliegenden Wochen arg zu schaffen gemacht. Zuletzt kommen die Leitungen in die Straße, die hinauf zur Staatsstraße führt.

„Fertig sein soll die Kanalverlegung im gesamten Ortsteil Mitte nächsten Jahres“, sagt Thorsten Mahler. Dann bekämen die Grundstückseigentümer wie üblich Post vom Abwasserzweckverband Leisnig. Binnen eines halben Jahres müssten die Grundstücke an den öffentlichen Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Vorher sind entsprechende Grundstücksanschlüsse zu installieren.

Brösen ist neben Sitten im kommenden Jahr eine der letzten Ortschaften im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Leisnig, für die eine eigene Abwasserlösung geschaffen wird. Dass dies die günstigere Lösung ist, wurde schon vor Jahren im Abwasserbeseitigungskonzept untersucht. Wo der Verband in den zurückliegenden Jahren nicht investiert und größere Anlagen geschaffen hat, mussten die Grundstückseigentümer alte eigene Kläranlagen auf den heutigen Stand der Technik umrüsten, häufig vollbiologische Kläranlagen bauen.

In die Erschließung von Brösen und die Kläranlage für mehr als 120 Einwohner investiert der AZV Leisnig mehr als 600 000 Euro. Der Wasserverband steckt noch einmal rund 250 000 Euro in die Erneuerung der Trinkwasserleitung. Die wird auf einer Strecke von 1200 Metern verlegt. Weiteres Geld setzt gerade die Kommune ein, und zwar für den Straßenbau. Der kostet reichlich 90 000 Euro, wobei die Aufwendungen nach der Abrechnung aus dem Hochwasserfonds 2013 zurückkommen.

Noch im Dezember wird in Brösen auf dem Grundstück Kölz am Ortseingang eine Löschwasserzisterne eingebaut. Die kostet knapp 62 000 Euro und soll 100 Kubikmeter Wasser fassen. Weil die Zisterne mit einem Kran in die Baugrube gehievt werden muss, gibt es einige Einschränkungen für den Verkehr im Ort. Einen Standort für das Löschwasserbecken zu finden, gestaltete sich Uwe Dietrich vom Ordnungsamt zufolge als äußerst schwierig. Eigene, entsprechend große Grundstücke hat die Stadt Leisnig in Brösen nicht.

