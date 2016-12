Aschenputtels Stimme Wie eine Schweizerin sich auf den Radebeuler Theaterbrettern in die Weihnachtsherzen singt und das Böse besiegt.

Sie hat in der Weihnachtszeit besonders viel zu tun: Patrizia Häusermann singt im Hänsel und Gretel und im Aschenputtel an den Landesbühnen. „La Cenerentola", das italienische Aschenputtel, gibt es am 25. Dezember ab 17 Uhr in Radebeul, am 27. Dezember im Großenhainer Schloss ab 16 Uhr.

Frisch gebackene Grättimänner von Patrizia Häusermann.

Sie soll sich klein machen zwischen den zwei eitlen und herrschsüchtigen Stiefschwestern. Der Stiefvater stuckt sie. Seine Töchter sollen reich heiraten. Aschenputtel, die in Rossinis Oper „La Cenerentola“ heißt, sei gerade für die Hausarbeit gut.

Sich klein machen – für Patrizia Häusermann, mit 1,74-Meter-Modelmaßen ausgestattet, nicht ganz so einfach. Sie singt und spielt Aschenputtel. Bereits zum zweiten Mal. Vorher schon als Aschenbrödel im Musical „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Kleiner, etwas leiser ist an diesem Opernabend allenfalls ihre Stimme. Eine absolut unpassende Erkältung. Jetzt in der Weihnachtszeit, wo die meisten Vorstellungen, die meisten Märchen auf den Landesbühnenbrettern gespielt werden. Es ist die Zeit, in der sich die Menschen nach Märchen sehnen. Nach dem guten Ausgang für die Dinge.

Cenerentola hat es schwer, im Stück und mit der Stimme. Eine Mezzosopranistin muss ganz hoch schwingen mit den Stimmbändern und auch die tieferen Töne treffen. Die 31-Jährige schafft es. Nicht mit der vollen 100-Prozent-Kraft, aber so, dass es kaum einer im Publikum merkt und im Hals nichts verletzt wird.

Aschenputtel muss sich durchbeißen. Es gibt keine Zweitbesetzung. Patrizia Häusermann sagt, dass sie die Besucher, die sich Sonntagabend auf den Weg ins Theater machen, nicht enttäuschen will, schon gar nicht in der Adventszeit.

Die junge Frau kommt aus der Schweiz, aus Basel. Seit 2012 ist sie in Radebeul engagiert. Wohnt auch hier. Und bäckt für ihre Kollegen Grättimänner. Kleine Männchen aus süßem Hefeteig, die sie am Nikolaustag verteilt, wie es auch in der Heimat getan wird.

Aschenputtel sucht auch nach Heimat, nach Liebe und Zuneigung. Sie wächst in der Verkleidung, als sie heimlich auf den Ball des Fürsten geht. Die Sängerin kann in diesen Szenen groß sein. Was ihr nicht schwer fällt. Auch stimmlich. Heraus aus der Stubenenge ins große Leben. Ein wenig so, wie Patrizia Häusermann ins Leben rausgegangen ist aus der kleinen Schweiz ins große Deutschland.

Sie sagt, dass es beinahe sogar nur ein Zufall gewesen ist mit der Sängerinnenkarriere. Zwar hat sie sich mit elf Jahren Gesangsunterricht gewünscht und seitdem immer geübt. Aber eigentlich wollte sie Medizin studieren. Der Zufall wollte es, dass sie mit 18 einem Musikprofessor vorsingen durfte, der sie ermunterte, Gesang zu studieren. „Und plötzlich war das ganz normal und völlig klar“, sagt sie.

Es ist so eine Sache mit der Heimat, der Sprache und den Freunden. Die Eltern und ihre Brüder sind oft zur Premiere in Radebeul, nehmen den weiten Weg auf sich, um ihre Tochter und Schwester nach der Vorstellung zu umarmen. Um miteinander schwyzerdeutsch zu sprechen. „Viele stöhnen über zu viel social media“, meint Patrizia. „Aber ich bin froh, mit Freunden und den Eltern skypen zu können.“

Dass sie Heimweh hat, gibt sie nicht zu. Es verschiebt sich gerade, dass mit der Heimat, der Schweiz und Sachsen. Was wohl mit einem jungen Mann zu tun hat. Ein Sachse, in Dresden, Schauspieler, mehr will sie nicht verraten.

Aschenputtel hat sich freigekämpft in Rossinis Oper. Sie wird gesucht und begehrt. Vom Prinzen im Aschenbrödel-Musical und vom jungen Fürsten in Cenerentola. Auch stimmlich geht es Patrizia Häusermann an diesem Abend inzwischen besser. Die Bänder haben sich warm vibriert. Mühelos schwingt die Stimme in die Sopranhöhen. „Es war für mich das erste Mal und letztlich eine gute Erfahrung, erkältet so eine große Partie durchzustehen“, sagt sie, und lacht erleichtert.

Die klein gehaltene Frau in der Oper ist jetzt groß. Sie hat ihr Glück gefunden, sie hat gewonnen. Doch sie triumphiert nicht, sondern verzeiht. „Wir dürfen dem Bösen nicht erlauben zu siegen. Dem Traumata nicht erlauben, sich drüber zu erheben“, spricht sie beinahe bedeutungsvolle Sätze als die Frau aus der Schweiz, die das Dresden in all seinen Wirren im letzten Jahr erlebt hat.

„Wir sollten auf allen Seiten länger zuhören, mehr analysieren und weniger schnell werten und hochkochen, nicht nur den Demonstranten gegenüber, sondern natürlich auch oder vor allem den Ausländern gegenüber“, sagt sie.

Weihnachten wird friedlich, ist sich Patrizia Häusermann sicher. Sie feiert bei ihrem Freund, mit Kartoffelsalat und Würstchen am Heiligen Abend. Aber alles nur kurz. Den am ersten Feiertag ist sie schon wieder Aschenputtel – mit klarer Stimme, groß, schön und Freude in die Weihnachtsherzen bringend.

