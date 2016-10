Aschenbrödel im Einkaufszentrum Am 12. November eröffnet wieder die Aschenbrödel-Ausstellung zum tschechisch-deutschen Kultstreifen von 1973. Schon vorher können sich die Fans des Märchenfilmes auf die Vorweihnachtszeit im Elbepark Dresden einstimmen.

Schon im letzten Jahr warb das Schloss Moritzburg im Elbepark für die Aschenbrödel-Schau. © Archiv/Arvid Müller

Auf Schloss Moritzburg ist sie seit Jahren ein Besuchermagnet in der Winterzeit: Am 12. November eröffnet wieder die Aschenbrödel-Ausstellung zum tschechisch-deutschen Kultstreifen von 1973.

Schon vorher können sich die Fans des Märchenfilmes auf die Vorweihnachtszeit im Elbepark Dresden einstimmen. Noch bis zum 29. Oktober gibt es im Einkaufszentrum eine Aschenbrödel-Ausstellung, bei der Szenarien aus dem Film mit detailgetreuen Figuren gezeigt werden – vom schönen Prinzen bis zur bösen Stiefmutter. Und natürlich fehlt auch das Aschenbrödel in seinem rosa Ballkleid nicht.

Außerdem, so die Veranstalter, finden am 8. / 14. / 15. und 29. Oktober musikalische Märchenlesungen statt. Bevor der Film bald wieder im Fernsehen läuft, wird er im Elbepark schon gezeigt. Die große Pendant-Ausstellung am Originaldrehort in Moritzburg lockte in den letzten Jahren über 700 000 Besucher an. (SZ/nis)

