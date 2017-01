Aschenbrödel bezaubert Über 60 000 Besucher kamen diesen Winter schon auf Schloss Moritzburg. Der Prinz sagte gestern allerdings ab.

Aschenbrödels Hochzeitskleid, ist eines der bewunderten Exponate der aktuellen Schau zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg. © Norbert Millauer Aschenbrödels Hochzeitskleid, ist eines der bewunderten Exponate der aktuellen Schau zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg.

Aschenbrödels Hochzeitskleid, hier eine wertvolle Replik und Leihgabe aus dem Filmmuseum Potsdam, ist eines der bewunderten Exponate der aktuellen Schau zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Schloss Moritzburg.

Der Drehort des Wintermärchens präsentierte sich in den vergangenen Tagen im passenden weiß.

Wer am Donnerstagnachmittag die Winterausstellung zum deutsch-tschechischen Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Schloss Moritzburg besuchte, hatte gleich doppelt Pech. Zum einen ließen die Plusgrade die märchenhafte weiße Pracht um Aschenbrödels Filmschloss stark schwinden. Und zum anderen blieb ein angekündigter Gast aus, dem sicher viele Fans gern einmal die Hand geschüttelt hätten: Pavel Travnicek, besser bekannt als Aschenbrödels Film-Märchen-Prinz. Eigentlich sollte der tschechische Schauspieler von 15 bis 17 Uhr in der Ausstellung Autogramme geben. Doch gestern früh sagte seine Frau Monika den Termin kurzfristig ab. Mit Verweis auf das schlechte Wetter und die Gesundheit des 66-Jährigen.

Etwas enttäuscht wird deswegen der eine oder andere Besucher wohl gewesen sein. So wie Martina Schmidt. Die Dresdnerin hatte sich den Ausstellungsbesuch schon lange vorgenommen. „Dann habe ich gelesen, dass der Prinz kommen soll. Da ich heute nicht arbeiten muss, bin ich also nach Moritzburg gefahren“, sagt die Frau, für die der wunderbare Märchenfilm seit der Kindheit zu ihrem Leben gehört. „Ich schau ihn mir regelmäßig zu Weihnachten an und war auch schon in einigen der Ausstellungen im Schloss.“

Die 2015 als winterliche Dauerausstellung komplett neu konzipierte und im vergangenen Winter erstmals gezeigte Schau hatte sie bisher aber noch nicht gesehen. „Da ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Prinz heute nicht kommt“, ergänzt die Dresdnerin. „So habe ich eben mehr Zeit, mich im Schloss und draußen umzusehen. Denn dort gibt es ja jetzt auch Ausstellungsteile. Ich bin gespannt, wie die jetzige Ausstellung. Sie soll ja auch kleiner sein, als die anderen.“

Gespannt waren auch die Mitarbeiter im Schloss und in der Zentrale der Schlösserland gGmbH. Wie groß würde das Interesse der vielen Aschenbrödel-Fans wohl in diesem Winter sein, nach Moritzburg zu kommen. Schließlich wurde, anders als bei den sehr erfolgreichen Ausstellungen der vergangenen Jahre, diesmal im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas verändert. Doch so wie im Premierenjahr der neuen Schau, als trotz der von 2 000 auf 450 Quadratmeter verkleinerten Ausstellungsfläche fast 130 000 Besucher ins Schloss strömten, bleiben die Freunde des Kultfilms auch in diesem Winter Aschenbrödel und dem Schloss treu. „Zum Jahreswechsel lagen wir bei etwa 60 000 Besuchern“, sagt Schlösserlandsprecher Uli Kretzschmar. Im Vergleich zum Vorjahr waren das nur rund 4 000 Besucher weniger. „In der vergangenen Saison haben wir aber auch fünf Tage eher geöffnet.“ Zudem sei die Neugestaltung und Neueröffnung damals massiv beworben worden. „In diesem Winter haben wir bewusst versucht, die Schau als Routine zu sehen“, ergänzt der Schlösserlandsprecher. Die bisherigen Zahlen, aktuell sind es einschließlich der Besucher von Begleitveranstaltungen schon über 68 000 Gäste, lägen daher weit über den Erwartungen. „Wir sind vollauf zufrieden“, sagt Uli Kretzschmar.

Das trifft offenbar auch auf die meisten Besucher zu, wie Schlossmitarbeiterin und Ausstellungskuratorin Margitta Hensel aus Gesprächen und den Einträgen in die Gästebücher schlussfolgert. „Viele freuen sich über die gezeigten Kostüme. Lob gibt es auch für die umfangreiche Dokumentation zur Filmgeschichte. Und es gibt immer wieder Frauen, die sagen, dass sich mit dem Besuch hier für sie ein Kindheitstraum erfüllt hat“, sagt Margitta Hensel. „Viele Leute sind froh und dankbar, hierher kommen zu können, um im Aschenbrödel-Schloss ihr Märchen feiern zu können.“

Kritisiert werde vereinzelt, dass die Ausstellung so klein geworden ist. Und dass ihr ein bisschen der Zauber der ersten Schauen fehle. Auch das Pferdethema komme einigen Besuchern jetzt zu kurz. „Andererseits gibt es aber auch Besucher, denen die neue Ausstellung besser gefällt als die Vorgänger“, sagt die Kuratorin.

Ein Volltreffer war indes die Entscheidung, in diesem Winter wieder den Steinsaal mit in den Rundgang einzubeziehen. Dort können die Besucher in verschiedene nachgeschneiderte Kostüme schlüpfen und sich nach Herzenslust fotografieren. Was auch ausgiebig genutzt wird. „Der helle prächtige Saal ist dafür viel besser geeignet, als die dunklere Eingangshalle, wo die Besucher auch noch gar nicht zur Ruhe gekommen waren“, sagt Margitta Hensel.

Die Autogrammstunde mit Märchenprinz Pavel Travnicek, der kürzlich noch einmal Papa geworden ist, soll voraussichtlich im Februar nachgeholt werden. Die Ausstellung ist bis 26. Februar geöffnet.

