ASB-Seniorenzentrum feiert Jubiläum

Das Seniorenzentrum Am Schlossberg in Pirna feiert in dieser Woche Geburtstag. Der Arbeiter-Samariter-Bund Königstein (ASB) betreibt die Einrichtung seit mittlerweile fünf Jahren. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen und pflegen seither die Bewohner des Hauses. Gefeiert wird das kleine Jubiläum gleich doppelt. Am 13. Januar wird es zunächst eine Festveranstaltung für geladene Gäste geben, bei der der ASB seine Partnern, Mitgliedern und Unterstützern für die langjährige Kooperation danken möchte. Am 14. Januar folgt dann in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür im Seniorenzentrum. Neugierige können das Haus Am Felsenkeller 2 besichtigen und mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Dazu gibt es für die Gäste ein kleines Musikprogramm sowie einige Gaumenfreuden. (SZ)

