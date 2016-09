ASB-Schwimmer holen 16 Medaillen Die Kinder feierten Erfolge beim Wettbewerb im Freizeitbad Mariba in Neustadt.

Bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen hat der ASB Neustadt am Sonntag insgesamt 16 Medaillen geholt. Der Sozialverband nahm mit 15 Kindern an dem Wettbewerb im Freizeitbad Mariba teilt, sagt Geschäftsführer Alexander Penther. Er zieht damit ein positives Fazit. Die jungen Schwimmer hätten sich gefreut, ihre Trainingserfolge bei den Stadtmeisterschaften unter Beweis stellen zu können. Für viele sei es der erste große Wettkampf überhaupt gewesen – mit einer entsprechend großen Aufregung. Die Kinder treffen sich wöchentlich zum Training. Dass sie bei den Stadtmeisterschaften mit antreten, hätte sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Schwimmtrainings entwickelt. „Wir gratulieren allen Schwimmern zu ihren Leistungen und freuen uns auf die Meisterschaften im Sommer 2017“, sagt Penther. Er bedankt sich in diesem Zusammenhang auch bei den Eltern und Begleitern, die die Kinder angefeuert hätten. (SZ)

