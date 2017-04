ASB macht bei Begrüßungspaket mit Zuzügler von außerhalb erhalten ab sofort auch eine kostenlose Erste-Hilfe-Grundausbildung in Görlitz.

Der ASB hat ein neues Angebot für Zuzügler. © Pawel Sosnowski

Ab sofort beteiligt sich der ASB Regionalverband Zittau/ Görlitz als neuer Partner am Begrüßungspaket für Neugörlitzer. Zuzügler erhalten vom ASB eine kostenlose Erste-Hilfe-Grundausbildung. Somit hat jeder Nutzer des Begrüßungspaketes die Möglichkeit, die lebensnotwendige Erste Hilfe zu erlernen oder aufzufrischen.

Damit beteiligen sich mittlerweile 17 Partner am Begrüßungspaket für zugezogene Neugörlitzer. Der städtische Großvermieter Kommwohnen, die Stadtwerke und die Verkehrsgesellschaft hatten es Ende 2012 ins Leben gerufen. Die drei Partner begrüßen seither Menschen, die von außerhalb nach Görlitz ziehen, mit besonderen Vergünstigungen. Die anderen Partner kamen später nach und nach hinzu. Kommwohnen erlässt die Kaltmiete in den ersten zwei Monaten und gibt in der Umzugsphase zwei freie Übernachtungen für zwei Personen in der Alten Herberge „Villa Ephraim“ dazu. Die Stadtwerke Görlitz spendieren eine Gutschrift über einen durchschnittlichen Monatsverbrauch für Strom sowie ein Energiesparpaket. Die Verkehrsbetriebe ermöglichen drei Monate freie Nutzung von Bus und Bahn.

Weitere Partner mit eigenen Rabatten sind unter anderem die Conti’sche Haus- und Grundbesitzverwaltung, die Volksbank Raiffeisenbank, die Landskron Brauerei, das Senckenberg-Museum für Naturkunde, der Naturschutz-Tierpark, das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, Otto-Immobilien, der Oberlausitzer Kreissportbund und die Volkshochschule Görlitz. Erst kürzlich war die Firma Mayer Immobilien, Demianiplatz 26, hinzugekommen. Mit den Inhalten stieg die Zahl der Nutzer des Paketes. Ende 2012 wurden die ersten drei Pakete ausgereicht, 2013 schon 114, 2014 dann 89 und 2015 schließlich 102. Dann kam ein Einbruch: 2016 nutzten nur 85 Neugörlitzer das Paket - so wenige wie noch nie seit Beginn der Aktion.

