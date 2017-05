Arztzentrum statt Visite Schlossklinik-Patienten können sich jetzt direkt an die Fachleute wenden und müssen nicht warten, bis der Arzt kommt.

Die Pulsnitzer Schlossklinik. © René Plaul

Für die Patienten in einer Anschlussheilbehandlung der Helios Klinik Schloss Pulsnitz gibt es seit dem 29. April ein Arztzentrum. Dafür entfällt die klassische Visite „von Zimmer zu Zimmer“. Das hat viele Vorteile für den Patienten. Bei dem System der Visite wartete der Patient auf den Arzt. Seine Fragen und Nöte muss er parken, bis der Arzt zur Visite kommt. Nun kann sich der Patient seine Arztgespräche selbst terminieren – so häufig, wie es für ihn notwendig ist. Wartezeiten verkürzen sich damit deutlich und auch für den ärztlichen Dienst sind die Termine günstiger zu koordinieren. Die Aufgabe, seine Termine selbst zu vereinbaren, befördert die Selbstständigkeit des Patienten und bereitet so auf die Zeit nach der Reha vor. Die Gespräche im Arztzentrum sind persönlicher und individueller, ein Wechsel des behandelnden Arztes, zum Beispiel durch die Verlegung innerhalb der Station entfällt und der Aufbau eines engen Arzt-Patienten-Verhältnis ist besser möglich. Die Helios Klinik Schloss Pulsnitz erwartet sich von dem neuen Ärztezentrum einen weiteren Qualitätssprung in der Patientenversorgung. Bereits jetzt genießen die Patienten den neuen Service und auch das ärztliche Team schätzt den intensiveren Patientenkontakt.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit mehr als 100 000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören die Helios Kliniken in Deutschland und Quirónsalud in Spanien. In Pulsnitz ist man gleich zweimal vertreten. Neben der Schlossklinik gehört auch die Klinik Schwedenstein zum Verbund. (SZ)

