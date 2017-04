Arztsprechstunde im Baumarkt Die Gartenbaumeisterin und Pflanzendoktorin Helma Bartholomay gibt Antworten zu Fragen rund ums Gärtnern.

Die Gartenbaumeisterin Helma Bartholomay (rechts) hat bei Toom Tipps rund ums Gärtnern gegeben. Mandy Kusche und Oliver Holz aus Hartha haben einen Balkon und einen Garten. © Dietmar Thomas

Vor einem kleinen Stand mit Informationsmaterial über Wildkräuter, Rasenpflege, Rosen und andere Themen übers Pflanzen und Gärtnern steht Helga Bartholomay. Die Gartenbaumeisterin und freie Gartenberaterin berät zweimal monatlich im MDR-Radio Sachsen Hörer zu Fragen rund um das Gärtnern.

An diesem Samstag ist sie in den Toom-Bau- und Gartenmarkt nach Döbeln gekommen. Hier beantwortet sie Fragen zum Pflanzen, zum Schnitt von Sträuchern und Bäumen, zu Rosen, Kräutern, zur Bodenbeschaffenheit und zu anderen gärtnerischen Fragen. Auch gibt sie Ratschläge, wie man die Pflanzen vor Frost schützt. „Die Eisheiligen sind noch nicht vorbei“, meint sie. „Tomaten und Gurken gehören noch nicht ins Gewächshaus.“ Einige Kunden wollten Fragen zur Terrassenbepflanzung oder über Bodendecker beantwortet haben.

Wie sie findet, muss sie als Gartenberaterin vor Ort sein. „Nicht alle Fragen können am Telefon geklärt werden“, sagt sie. Als Beispiel führt sie eine Frau an, die zu ihr gekommen war. „Sie suchte eine bestimmte Pflanze, deren Namen sie vergessen hatte. Das Gewächs brachte die Frau mit. Der Name wurde gefunden. Die Frau konnte eine zweite Pflanze kaufen. Das geht natürlich nicht am Telefon“, sagt Helma Bartholomay. „Manche bringen auch Triebe und Blätter zur Gartensprechstunde mit.“

Als Gartenberaterin ist die Freitalerin viel unterwegs. „Ich komme gern mit Leuten ins Gespräch“, gibt sie zu. In Döbeln war sie schon zweimal, einmal bei RHG und einmal bei der Wohnungsgenossenschaft.

Außer der Beratung im MDR und in Bau- und Gartenmärkten gibt sie Lehrstunden in Kräuterkunde und zum Obstbaumschnitt. Außerdem beschäftigt sie sich mit Pflanzenkrankheiten und -schädlingen und sie gibt Tipps zur Bodenverbesserung. Schade ist, dass nur wenige Kunden an diesem Vormittag im Gartenmarkt sind. Die meisten erkennen die Gartenspezialistin erst dann, wenn sie von ihr angesprochen werden.

Sich im Gartenmarkt umschauen und Kohlrabi und andere Gemüsepflanzen kaufen wollen Angelika und Matthias Petzold aus Roßwein. Dass die Gartenberaterin zu Toom gekommen ist, ist eine gute Idee, findet das Ehepaar. Ursula Rost aus Leisnig möchte Blumen kaufen. „Ich brauche neue“, sagt sie. Helma Bartholomay kennt sie aus dem Radio. Dass die Gartendoktorin im Toom-Markt ist, findet auch Helmut Eulitz aus Döbeln gut. „Man hat eine Ansprechpartnerin“, sagt er. Von der Gartenberaterin lässt er sich die Digladenien zeigen. Nachdem er sich über diese Pflanze hat umfassend beraten lassen, kauft er eine rote Digladenie.

