Arztpraxis soll Innenstadt aufwerten In der Straße der Glasmacher in Weißwasser verschwindet eine Brachfläche. Das unterstützt die Stadt auch finanziell.

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Noch ist das Grundstück mit der Nummer 26 in der Straße der Glasmacher in Weißwasser ein Schandfleck, der mit verschiedenen ungenutzten Gebäuden bebaut ist und brach liegt. Doch das soll sich in den nächsten Monaten ändern. Denn der Eigentümer des Areals, Mathias Robel, plant den Abriss einiger Gebäudeteile und den Umbau der übrigen Bausubstanz. Wenn alles fertig ist, soll dann auch eine Arztpraxis entstehen. Unterstützung erhält er dabei auch von der Stadt, die den Abriss und den Umbau mit insgesamt rund 26 200 Euro fördert. Denn das Grundstück liegt im sogenannten Stadtumbaugebiet Weißwasser „Innenstadt“. Die entsprechenden Beschlüsse hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gefasst.

Eine Verbesserung der ärztlichen Versorgungssituation in Weißwasser bringt das Projekt nicht. Aber der Reihe nach.

In einem ersten Schritt werden die ehemalige Fertigung und eine Werkstatt auf dem früheren Betriebsgelände abgerissen. Von den förderfähigen Kosten in Höhe von knapp 44 000 Euro trägt die Stadt Weißwasser ein Drittel. Weil der Abriss der Vorbereitung des darauffolgenden Umbaus an der verbliebenen Bausubstanz diene, werde damit die Attraktivität der Innenstadt gesteigert und die städtische Infrastruktur verbessert, heißt es in der Begründung zum Stadtratsbeschluss. Das Vorhaben läuft bereits seit Oktober 2015 und soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Für den darauffolgenden Umbau weiterer ehemaliger Werkstätten zu einer Arztpraxis samt Nebenräumen liegt die Baugenehmigung bereits vor. Die Gesamtinvestition dafür beläuft sich auf rund 737 000 Euro. Dieses Vorhaben fördert die Stadt laut dem nun gefassten Beschluss mit knapp 12 000 Euro. Dabei handle es sich um eine Beteiligung an den Kosten für die Fassade und das Dach, wie der Leiter des Weißwasseraner Baureferats, Thomas Böse, auf SZ-Nachfrage mitteilt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage Weißwassers will die Stadt jedoch bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) einen Antrag auf teilweise Übernahme des kommunalen Eigenanteils stellen. Die Unterstützung würde damit nicht mehr von der Stadt gezahlt, sondern von der Bank – und damit aus Landesmitteln.

Der Umbau der Gebäude wird voraussichtlich das komplette nächste Jahr dauern. Aktuell sei man noch bei den Planungen, erklärt Mathias Robel gegenüber der SZ. Einen konkreten Zeitplan für die weiteren Schritte und die Fertigstellung der Arztpraxis gibt es daher aktuell noch nicht. Fest steht jedoch, dass diese dann von Sybille Robel genutzt werden wird. Deren Praxis für Lungen- und Bronchialheilkunde befindet sich aktuell noch an der Muskauer Straße in Weißwasser und soll dann in die Straße der Glasmacher umziehen.

Damit ist auch klar, dass die neue Arztpraxis die Versorgungssituation in der Stadt nicht verändern wird, da sich dort kein neuer Arzt ansiedelt. Dabei wäre das perspektivisch durchaus notwendig. Denn die Versorgungssituation in Weißwasser und dem Umland wird sich im kommenden Jahr wohl verschlechtern. Denn Mitte nächsten Jahres soll die Entscheidung fallen, ob Bernd Seidel seine Praxis für Allgemeinmedizin in der Schillerstraße aus Altersgründen schließen wird. Und kurzfristig wird sich die Situation wohl auch nicht entspannen. Im Gegenteil. Denn der Norden des Landkreises hat diesbezüglich ein strukturelles Problem, speziell was die niedergelassenen Hausärzte betrifft. Weil im Altkreis Weißwasser in absehbarer Zeit eine Reihe von Ärzten in den Ruhestand geht, drohen sich die Verhältnisse weiter zu verschärfen. Denn Nachfolger sind bisher kaum in Sicht.

zur Startseite