Arztpraxis bleibt geöffnet Der Hainewalder Mediziner wird trotz seiner Kritik die Patienten vorerst weiter behandeln.

Dr. Günter Krause © Matthias Weber

Hainewaldes Landarzt Dr. Günter Krause wird seine Praxis vorerst weiter öffnen. Das bestätigte er gegenüber der SZ. Der 38-Jährige hatte in der vergangenen Woche angekündigt, seine Zulassung öffentlichkeitswirksam in Dresden zu verbrennen und seine Praxistätigkeit einzustellen, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht seien. Zudem hatte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) seit Langem trotz seiner Kritik kein Entgegenkommen erkennen lassen und auch nicht auf seine Anfragen reagiert, schilderte er die Ausgangslage.

Da nun aber an diesem Montag kurzfristig ernsthafte Gespräche sowohl mit der KVS als auch mit dem Sozialministerium in Dresden zustande gekommen sind, hatte der Mediziner eingelenkt und auf die angekündigten Protestmaßnahmen zunächst verzichtet. Er werde nun vorerst für seine Patienten da sein und die weiteren Schritte der Politik abwarten, sagte der 38-Jährige. Auf seine Kritik hatten sich viele Kollegen mit Günter Krause solidarisiert. Viel Zuspruch habe er aber auch von seinen Patienten erfahren. Allerdings sorgten sich in den sozialen Netzwerken auch viele um den Fortbestand der Praxis. (SZ/abl)

