Arztbesuch beim kleinen Panda Das zwei Monate junge Tier versteckt sich noch. Aber bald wagt es sich aus der Deckung.

300 Gramm bringt der Rote Panda auf die Waage. Krallen und Zähne sind intakt – wurden gegen den Tierarzt aber nicht genutzt. © Zoo Dresden

Wer die Roten Pandas im Dresdner Zoo sehen will, legt am besten den Kopf in den Nacken. Häufig sitzen die kleinen Raubtiere mit dem roten, dichten Fell versteckt in den Baumkronen ihres Geheges. Gelegentlich lugt dann ein keckes Gesicht mit weißer Färbung hervor.

In den nächsten Wochen lohnt sich ausgiebiges Verweilen noch mehr. Denn ein Mini-Panda erkundet allmählich sein Revier. Am 26. Juni wurde das Weibchen blind und beinahe nackt geboren. Seitdem versorgt Mutter Louanne ihre Tochter in einem von sechs verschiedenen Unterschlüpfen. Mal in einem Erdhügel, mal in einer Holzkiste im hinteren Bereich des Geheges. Aus einem solchen Unterschlupf hat Zootierarzt Dimitri Widmer das Jungtier vergangene Woche geholt. Die erste schnelle Untersuchung hat gezeigt: Der Nachwuchs ist inzwischen 300 Gramm schwer, gesund und kräftig. „Schon junge Pandas können kratzen und beißen. Dieses hat aber vor allem Quiektöne von sich gegeben, um schnell wieder zur Mutter zu gelangen“, sagt Widmer. Nachdem das Junge mit einem Transponder versehen wurde und eine Wurmkur bekommen hat, ging es zurück in den geschützten Bereich.

Wenn das Kleine noch etwas kräftiger ist und der Bewegungsdrang wächst, wird es den Unterschlupf verlassen. Die Mutter lockt es dann, wenn sie sich sicher fühlt. Vermutlich in der Dämmerung, wenn der Zoo ruhig ist, wird es die ersten tapsigen Schritte und Kletterversuche unternehmen. Noch bis zum Jahresende hängt das bisher namenlose Mädchen am Rockzipfel der Mutter.

Zum Beginn der nächsten Paarungszeit im Januar wird es aber deutlich die kalte Schulter gezeigt bekommen. Der Abnabelungsprozess der Einzelgänger läuft dann so rasant, dass das Jungtier im Frühjahr abgegeben werden muss, bevor ein Geschwisterchen zur Welt kommt.

Im vergangenen Jahr haben Weibchen Louanne und Männchen Manchu ganz ungewöhnlich für Vierlinge gesorgt. Drei Jungtiere überlebten und wurden schließlich an Zoos in Deutschland, Irland und Spanien abgegeben. Weil die Roten Pandas eine geschützte Art sind, behält ein Zuchtbuchführer die Nachkommen im Blick und bestimmt, an welche Zoos sie übergeben werden. Damit soll gewährleistet sein, dass der Genpool gut durchmischt wird und keine Inzuchterscheinungen auftreten.

