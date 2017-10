Arzt will seine Zulassung verbrennen Günter Krause ist Landarzt im Zittauer Gebirge. Doch für ihn sind die Bedingungen nicht mehr tragbar. Am Montag zeigt er seinen Ärger öffentlich in Dresden.

Allgemeinmediziner Günter Krause in seiner Praxis in Hainewalde. © Matthias Weber

Dr. med. Günter Krause hat genug. Ab kommenden Mittwoch bleibt seine Praxis in Hainewalde geschlossen und ist einen Tag zuvor in Dresden. „Dort werde ich vor der kassenärztlichen Vereinigung Sachsen publikumswirksam meine Kassenarztzulassung in einem selber mitgebrachten Öfchen verfeuern“, kündigt er in einem Schreiben an diese an. „Honorarbeschneidung, Rabattverträge, Physiotherapie, Regresse... mir reicht es!“ Der Landarzt für Hainewalde, Großschönau und Waltersdorf endet sein Schreiben mit den Worten des Sachsenkönigs: „Macht doch euer’n Dreck alleene!“

Ein entsprechender Aushang hängt seit diesem Freitag an der Praxistür in Hainewalde. Für Krause seien die Bedingungen für ländliche Allgemeinmediziner einfach, entgegen aller öffentlichen Bemühungen und auch Augenwischerei, nicht mehr tragbar, heißt es. (szo/tc)

