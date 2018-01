Arzt verweigert die Aussage Nach der Brandstiftung in Döbeln Nord war eine Frau an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben. Aber was war die genaue Ursache?

Zum vierten und bisher letzten Mal hatte es am 1. März 2017 im Keller des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 23 gebrannt. Damals fand die Feuerwehr eine 85-jährige Frau bewusstlos im Treppenhaus. Eine 70-jährige damalige Hausbewohnerin wird verdächtigt die Brände gelegt zu haben. © Archiv

Döbeln. Eigentlich war zu erwarten, dass der Gerichtsprozess gegen die 70 Jahre alte mutmaßliche Brandstifterin aus Döbeln in dieser Woche zu Ende geht. Aber es wird eine Verlängerung geben. Das Landgericht Chemnitz muss für den Prozess noch wichtige Beweismittel besorgen. Es geht um die Frage: Woran ist die 85 Jahre alte Frau eigentlich gestorben, nachdem sie von Feuerwehrleuten bewusstlos aus dem verqualmten Treppenhaus des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 23 geborgen wurde?

Am Donnerstag ist das Gericht dabei auf unerwarteten Widerstand gestoßen. Zum Verhandlungstermin war der Arzt des Klinikums Döbeln geladen, der die Frau mutmaßlich intubiert hatte. Der Facharzt für Anästhesie erschien mit einem Anwalt als Rechtsbeistand. Der erklärte, dass er seinem Mandanten geraten habe, gar nicht auszusagen, weil er sich durch das Brechen der ärztlichen Schweigepflicht selbst strafbar machen würde. Die Tochter der Verstorbenen hatte zwar zugestimmt, zum Zwecke der Aufklärung die Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden. Aber das, so die Argumentation des Anwalts, hätte die Frau nur selbst tun können. Von Zwangsmitteln gegen den aussageunwilligen Arzt hatte die leitende Richterin abgesehen.

Jetzt wird sich das Landgericht die Krankenakte der Verstorbenen im Döbelner Klinikum besorgen. Wenn das Krankenhaus die Akte nicht freiwillig herausgibt, soll sie beschlagnahmt werden.

Schon bei einem früheren Termin war der behandelnde Arzt aus der Uni-Klinik Leipzig vernommen worden, wohin die Frau verlegt wurde. Er sagte aus, dass kurz nach dem Brand beim Intubieren die Luftröhre der alten Frau verletzt worden war. Es sei eine extrem seltene Komplikation. Im Uniklinikum wurde die schwere Verletzung operiert. Weil die Naht nicht dicht war, musste ein Muskel aus dem Rücken entnommen und um die Luftröhre gelegt werden. Allerdings schilderte der Leipziger Arzt auch, dass die Lungen der alten Dame durch das Einatmen des Rauchs schwer angegriffen war. Sie habe keine keine Reaktionen gezeigt und bei einem EEG seien epilepische Anfälle festgestellt worden. Die Frau habe aber nicht mehr künstlich beatmet werden müssen.

Später wurde sie ins Elblandklinikum Großenhain verlegt. Dort sei es nicht gelungen, eine Verbesserung herbeizuführen, hatte der dortige Chefarzt ausgesagt. Die Frau blieb gelähmt, wahrscheinlich durch eine Schädigung des Hirns durch die giftigen Rauchgase. Später habe sie wegen Wasser in den Lungen auch wieder beatmet werden müssen. 22 Tage nach dem Brand war sie verstorben.

Der Leipziger Gerichtsmediziner, der die Frau obduziert hat, soll in dem Verfahren am Chemnitzer Landhgericht noch aussagen. Er bekommt zur Ergänzung seiner Expertise die Krankenakte aus Döbeln zugestellt.

Die Angeklagte soll in vier Fällen Feuer im Keller des Hauses gelegt haben. Zugegeben hat sie gegenüber der Polizei nur das Schreiben von Drohbriefen gegen die TAG. Und so sichtet das Gericht Indizien gegen die Frau, die sich gegenüber der Polizei in Widersprüche verwickelt hatte. Eine ehemalige Freundin der Angeklagten die nur ein paar Häuser weiter wohnt, berichtete als Zeugin, dass sich die Frau abfällig über einen Flüchtling geäußert habe, der unter ihr in eine Wohnung eingezogen war. „Jetzt wohnt wieder so ein Kanake im Haus“, habe sie gesagt. Der Nachbar wohnte zwar kaum in seiner Wohnung, aber die Angeklage glaubte wohl, dass andere Ausländer in der Wohnung leben. Auch mit ihren anonymen Drohbriefen wolle sie wohl den Verdacht auf ominöse Asylbewerber lenken. Irgendwann war die Freundschaft der beiden Frauen auseinandergegangen. „Sie hat mich auf der Straße beschimpft“, sagte die Zeugin. Als dann eine brennende Zigarette auf ihrem Balkon landete, habe sie die Polizei informiert. Auch ihr Auto habe sie ans andere Ende des Parkplatzes gestellt, weil sie befürchtete, dass es von der Angeklagten zerkratzt wird.

Offenbar spann die Angeklagte auch mit ihren anderen Nachbarn keinen guten Faden. Das klang in den von der Polizei abgehörten Telefonaten an, die im Gericht in abgespielt wurden. Die Polizei versuchte durch die Abhöraktion Beweise gegen die Verdächtige zu sammeln.

