Arzt lobt Jugendkunstpreis aus Dr. Ernst Wirth stiftet bis zu 1 000 Euro, um Talente zu fördern. Er erfüllt damit auch ein Vermächtnis seines Sohnes.

Dr. Ernst Wirth möchte Bischofswerdas junge Kunstszene fördern. © Regina Berger

Seinem 2010 verstorbenen Sohn Matthäus widmet Dr. Ernst Wirth eine gemeinsame Initiative mit dem Kunsterzieher und Maler Bernd Warnatzsch und der Bischofswerdaer Stadtverwaltung: Er lobt einen Förderpreis für junge Künstler der Stadt aus. Eingeladen zur Teilnahme sind Schüler im Alter bis zu 18 Jahren, auch Schüler von Berufsschulen, sagte Ernst Wirth der SZ.

Der Wettbewerb um den Förderpreis soll im August ausgeschrieben werden. Bis zum 22. Juni 2018 können Arbeiten eingereicht werden. Die Prämierung soll zum Tag der offenen Hinterhöfe im September nächsten Jahren erfolgen. Geplant ist auch, die Arbeiten in der Bischofswerdaer Carl-Lohse-Galerie zu zeigen. Dr. Ernst Wirth, Chirurg im Ruhestand, stellt für den Förderpreis privat bis zu 1 000 Euro bereit.

Galerie mehr ins Bewusstsein rücken

Die gemeinsame Initiative zielt zum einen darauf, künstlerische Talente zu fördern. Bischofswerda hat eine jugendliche Kunstszene, die man stärker an die Öffentlichkeit bringen möchte. Der Jugendkunstpreis soll dafür ein Anreiz sein. Auch um herauszufinden, welche künstlerischen Talente es in Bischofswerda gibt.

Zum anderen soll die Carl-Lohse-Galerie als ein künstlerisches Zentrum in der Stadt stärker in den Blickpunkt und ins Bewusstsein der Bischofswerdaer gerückt werden. Dabei wolle man vor allem auch junge Leute erreichen und sie für die Galerie interessieren, sagt der Kunstliebhaber Ernst Wirth. Ihm sei dieses Anliegen „ein Bedürfnis“. Ob die Initiative von ihm, Bernd Warnatzsch und der Stadt Erfolg hat, wird sich zeigen. „Wir wollen es versuchen“, sagte Ernst Wirth, als er das Vorhaben auf der jüngsten Stadtratssitzung vorstellte.

In seinem Wohnhaus hängen viele Bilder, auch Bilder von seinem verstorbenen Sohn. Matthäus Wirth hatte sich von frühester Jugend an mit Kunst beschäftigt. Er besuchte in Bischofswerda den Zeichenzirkel von Bernd Warnatzsch, belegte Kurse an der Hochschule für Bildende Kunst in Berlin, er malte, studierte Architektur und arbeitete erfolgreich in diesem Beruf. Er wurde nur 31 Jahre alt. (SZ)

zur Startseite