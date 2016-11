Artur Sauer wird Kastenmeiers neuer Klub-Koch Im Januar eröffnet im Herzogin Garten ein Klub-Restaurant. Dort gibt es glückliches Rind aus der Region – aber nur für Mitglieder.

Delikatessen-Duo: Artur Sauer (l.) und Gerd Kastenmeier. © Sabine Mutschke

Ein Mann, ein Tresen. Artur Sauer bekommt einen nigelnagelneuen. Bis zum Sommer stand seiner im Ballhaus Watzke. Dort war der 53-Jährige 14 Jahre lang Chef. Nun wird er das Gesicht eines neuen Lokals, das generell auf bekannte Gesichter setzt: Der erfahrene Gastronom leitet ab dem neuen Jahr Gerd Kastenmeiers Klubrestaurant.

Das Konzept ist neu in der Stadt: Freunde gehobener Gastronomie werden Klubmitglied, und nur sie haben Zutritt zum Lokal. Kastenmeier eröffnet es im Dachgeschoss des Gebäudekomplexes Herzogin Garten. „Die Idee kam uns bei einer Flasche Wein“, sagt der Fisch-Koch. Wir, das waren er und der Eigentümer des Wohnkomplexes, Jiri Muska. Beide teilen das Faible für Lebensmittel, deren Herstellung transparent, möglichst in der Region angesiedelt und frei von Zusätzen ist. „Ich kenne niemanden, der wie Jiri immer mit der Kühltasche verreist“, erzählt Gerd Kastenmeier. Darin transportiere der Unternehmer alles, was er unterwegs zu seiner Verpflegung braucht. Ein kleines, feines, elitäres Restaurant, in dem ausschließlich Tiere in die Pfanne kommen, die unter Beobachtung des Gastronomen groß geworden sind, reizte ihn. Das war auch Kastenmeiers Traum, und das Klub-Lokal bald beschlossene Sache. Auf seinem Handy zeigt der Koch eine Herde brauner Kühe. „Die sind auf Weideland in Dürrröhrsdorf zu Hause und bekommen nur die reinste Natur zu fressen“, erklärt er.

Sie zu verarbeiten, dafür hat er nun Artur Sauer engagiert. „Ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein“, sagt Gerd Kastenmeier, der mit seinem Restaurant im Kurländer Palais und Catering alle Hände voll zu tun hat. Im Klub kümmert sich künftig ein sechsköpfiges Team um die Gäste. Vor deren Augen bereiten Artur Sauer und seine Köche die Speisen zu. Eine Karte soll es jedoch nicht geben. Es wird serviert, was gerade frisch vom Bauern kommt. „Das kann auch mal Roulade oder Gulasch sein“, sagt der künftige Küchenchef. „Ein Rind hat schließlich nur vier Beine. Wir wollen aber alles von ihm verwerten.“

Da spricht der Fleischer. Den Beruf hat Artur Sauer ursprünglich gelernt. Aus einer Gastronomenfamilie stammend, lernte er außerdem den Kellnerberuf, wurde Oberkellner und Barkeeper, Letzterer zum Beispiel im Ratskeller und während seiner sechs Jahre im Hotel Bellevue. Von dort aus unternahm er einen Abstecher ins Sheraton London. Selbst Systemgastronomie hat Artur Sauer kennengelernt.

Im Juli endete seine Arbeit im Watzke. Die neuen Gesellschafter hatten Zukunftspläne, die nicht zu denen des bisherigen Chefs passten, also ging er auf die Suche nach neuen Wegen. „Ich konnte mir vorstellen, ein eigenes Restaurant zu eröffnen“, sagt er. Doch dann kam Kastenmeier auf ihn zu. Der sagt: „Ich glaube nicht an Zufälle. Artur Sauer ist genau der Mann, den ich suchte.“

Nach Klubmitgliedern suchen muss er ebenfalls kaum noch. Alle 103 Mieter im Herzogin Garten können es automatisch sein. Insgesamt soll es 200 der goldenen Tickets geben. Sie kosten 500 Euro Beitrag im Jahr. Jedes Mitglied darf jährlich 50 Personen als Begleitung mit in den Klub bringen. Der ist mit 30 Plätzen recht klein und will per Anmeldung gut organisiert sein. Die Eröffnung ist im Januar geplant.

