Artisten gewinnen bei Radio-Aktion Die Artistenschule hat zur richtigen Zeit Radio gehört. Das wurde belohnt.

Der Radiosender Hitradio RTL schenkt der Coswiger Artistenschule, hier beim Stadtfest im vergangenen Jahr in Pirna, 1000 Euro. © Archiv/Daniel Förster

Der Radiosender Hitradio RTL schenkt der Coswiger Artistenschule 1000 Euro. Die Artisten haben noch die Möglichkeit, diese Summe zu verdoppeln.

Vereinschefin Marcella Renner-Seliger hatte den kleinen Coswiger Verein bei der Aktion „Scheine für Vereine“ angemeldet. „Unsere Vereinskasse ist immer klamm. Deshalb nutzen wir solche Chancen, wenn sie sich anbieten“, sagt Peter Renner. Und der Sender laufe Zuhause sowieso jeden Tag.

Jeden Morgen wird im Programm ein Vereinsname genannt. Dann bleiben den Mitgliedern 15 Minuten Zeit, um anzurufen. „Wir wollten heute erst gar nicht das Radio anschalten, weil wir dachten, wir hätten sowieso keine Chance“, erzählt Peter Renner. Schließlich bewerben sich große Vereine bei der Aktion. Dann habe aber doch jemand in der Familie das Radio angestellt. Genau im richtigen Moment. „Als wir unseren Namen gehört haben, haben wir uns riesig gefreut“, sagt Peter Renner. Denn die 1000 Euro kann der Verein, zu dem aktuell etwa 35 Mitglieder gehören, gut gebrauchen. „Artistik ist verbunden mit Kostümen und Requisiten“, so Renner. Zwei Mitglieder würden sich zum Beispiel für Antipoden-Artistik interessieren. Dabei jonglieren die Künstler mit ihren Füßen, während sie auf einem speziellen Stuhl liegen. „So ein Stuhl allein kostet 2500 Euro“, so Renner. Das passende Kostüm dazu noch einmal 1000 Euro. Alle Einnahmen, die die Künstler durch Auftritte haben, gehen meist für Neuanschaffungen drauf. Und trotzdem sind viele Dinge schon so alt wie der Verein selbst. „Wir feiern nächstes Jahr unser 25-jähriges Bestehen.“

Am Nachmittag haben die Artisten dann noch die Möglichkeit, die Summe zu verdoppeln. Denn zur Scheckübergabe zwischen 16 und 17 Uhr wird jeder Anwesende am Vereinsdomizil an der Johannesstraße 30 von den Radiomitarbeitern gezählt. Pro Person gab es fünf Euro. Maximal 1000 Euro legt der Radiosender noch obendrauf.

