Arthur Eilfeld ist das Maß aller Dinge Der Radebeuler Jungfuchs stellt einen Vereinsrekord auf legt den Grundstein für den zweiten Sieg der Junior Foxes.

© Symbolfoto

Der vergangene Sonntag ist mit über 30 Grad sehr heiß gewesen. Einzig die Junior Foxes waren noch heißer, als sie sich zu ihrem letzten Saisonspiel zu den Leipzig Hawks aufmachten. Grund für Optimismus gab es durchaus, das Hinspiel zwei Wochen zuvor wurde mit 23:00 gewonnen, die Videoauswertungen des Coachingteams ergaben umfangreiche Lücken, mit denen die Leipziger schnell aus dem Spiel genommen werden sollten.

Das Spiel begann mit Ballbesitz für die Radebeuler. Die Nummer 33 , Arthur Eilfeld, hatten die Leipziger noch schmerzlich in Erinnerung. In diesem Spiel stellte er mit 260 erlaufenen Yards sogar einen Vereinsrekord auf und konnte sich zum ersten Mal in dieser Saison mit zwei Touchdowns belohnen. Die Junior Foxes waren als Team wie bei den individuellen Akzenten eine 9-Mann-Überforderung für die Gastgeber, denn nicht allein Eilfeld tat sich als Schwierigkeit auf, auch andere Juniors drehten auf und machten den Rasen zum Flächenbrand von Problemen.

Quarterback Andy Lehmann bekam dank der Arbeit seiner Vorderleute und der Kapazitäten, die Eilfeld auf sich zog, wieder viel Platz und Zeit. Der taktischen Vorgabe entsprechend sollte er dieses Mal die Chance nutzen und selbst laufen. Das tat er mit drei Touchdowns. Auch Eric Pflaum und Tony Engelmann trugen sich mit ihren ersten Touchdowns in die Saisonstatistik ein.

Das Spiel endete mit 47:00 für die Radebeuler. Zum zweiten Mal konnte die Verteidigung die null halten. Die Foxes schlossen damit ihre erste Saison mit vier Niederlagen und zwei Siegen ab.

In gut einer Woche reisen die Juniors erneut nach Leipzig. Die B-Jugend möchte sich bei ihrem letzten Turnier noch die Krone der sächsischen Flag-Football-Meisterschaft aufsetzen. Die Juniors sind punktgleich mit dem Favoriten und Gastgeber der Leipzig Lions. „Wir reisen als Erstplatzierter an und wollen nach Möglichkeit als Meister wieder abreisen.“ sagt Jugendheadcoach Wünschmann, der damit seine erste Saison ebenfalls krönen möchte. (kn)

zur Startseite