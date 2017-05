TV-Tipp Arte-Doku über Dresdner Untergrund

Warum steckt Dresdens Geschichte zu großen Teilen unter der Erde? Was ist rund um die Frauenkirche und überall dort, wo große Baufelder eröffnet werden, zu finden? „Metropolen von unten“ heißt eine Reihe, die europäische Großstädte aus einer ungewöhnlichen Perspektive zeigt. In Berlin, Köln, St. Petersburg und Paris waren Fernsehteams unterwegs. Auch in Dresdens Untergrund haben sie nachgeforscht.

Die Regisseurin Annette Heinrich traf unter anderen eine ehemalige Krankenschwester, die in der Bombennacht 1945 im Klinikkeller Patienten versorgte. Außerdem berichtet sie über die unterirdisch liegende Protonenanlage. Im Film kommen versteckte Orte in der Semperoper zutage, Abwasserkanäle der Stadtentwässerung und das Nachtleben in einem Club – zu sehen am Sonnabend, 19.30 Uhr auf Arte. (SZ)

