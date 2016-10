Arrows holen sich amerikanische Trainer

Die Pirnaer Arrows-Cheerleader haben ein großes Ziel: Den sächsischen X-mas Cup am 3. Dezember in Dresden. Und da wollen sie nicht einfach nur teilnehmen, sondern möglichst gewinnen. Die Vorbereitungen laufen jetzt auf Hochtouren. Dazu gehören spezielle Trainingscamps und Zusatztraining an den Wochenenden. Dafür kamen vorige Woche sogar zwei amerikanische Trainer nach Pirna, die neue Programme mit den Sportlern erstellten und trainierten, sagt Sylvia Herrera vom Verein. „Das war eine sehr intensive Woche.“ Nun wird in den Gruppen weitergeübt.

Der Cup im Dezember ist die jährliche Meisterschaft der sächsischen Cheerleader. Die Arrows gehören zum Tanzsportzentrum im VfL Pirna-Copitz 07 und haben verschiedene Alters- und Leistungsgruppen, die auch immer wieder bei Veranstaltungen im Landkreis und darüber hinaus auftreten. Erst am Freitag heizten sie Sportler und Zuschauer beim Citylauf in Pirna an. (SZ/sab)

zur Startseite