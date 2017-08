Aroniabeeren jetzt super-bio Im Obstbaubetrieb Görnitz ist Erntestart für die violetten Beeren. Sie werden sogar nach Asien geliefert.

Königliches Vergnügen. Kosten ist angesagt zum Start der ersten Demeter-anerkannten Aroniaernte beim Bioobstbau Görnitz auf der Plantage am Elberadweg in Brockwitz. Auch für die sächsische Blütenkönigin Laura I. und August den Starken. © Norbert Millauer

Ein standesgemäßer Auftritt. Sachsens Blütenkönigin Laura I. fährt im Zweispänner vor auf der Aronia-Plantage der Bioobst Görnitz GmbH & Co. KG. In adeliger Begleitung kommt die Majestät an den Elberadweg im Coswiger Ortsteil Brockwitz. Mit August dem Starken alias Steffen Urban an ihrer Seite. Der ist bekanntermaßen nicht nur der holden Weiblichkeit zugeneigt, sondern auch der Aroniabeere. Für Laura I. noch eine Unbekannte, wenn auch die Neugier da ist. Der Kurfürst dagegen hält der Frucht schon lange die Treue.

Was er sich sogleich anmerken lässt. Neben der Freude über die Gesellschaft der reizenden Prinzessin ist es die Begeisterung für die tiefvioletten Früchte, die er zum Erntestart am Donnerstagvormittag durch fachkundige Fragen zeigt.

Jörg Holzmüller von der Dresdner Firma Aronia Original Naturprodukte GmbH und Michael Görnitz vom Bioobstbau können viel Neues berichten. Aronia Original vermarktet die gesamte Ernte der Coswiger. Jörg Holzmüller ist froh, in dem engagierten Obstbauern einen Mitstreiter für sein wichtigstes Ziel gefunden zu haben: Die Gesundheitsbeere so gesund wie möglich zu produzieren. Mit gesundem Boden, gesunden Pflanzen, gesunder Umwelt.

Wie sollte das besser funktionieren, als auf den Biostandard noch eins draufzusetzen. Demeter heißt das Zauberwort. Diese Landwirtschaft gilt wegen der lebendigen Kreislaufwirtschaft als nachhaltigste Form der Landbewirtschaftung, geht weit über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinaus, heißt es auf der Homepage des Demeter e.V. Dass dahinter nicht nur große Worte, sondern ganz konkrete Erfolge stehen, zeigte sich nach der Flut 2013 in der Plantage in Brockwitz. Da wurde Jörg Holzmüller zufolge ein Kieselsteinpräparat gespritzt, ein Naturprodukt. Die Aronia hatten sich schnell erholt, eine Teilernte war möglich, die kaum Pestizide und Fungizide aus dem Elbwasser aufwies.

Das klare Argument für Demeter begünstigte die Entscheidung, sich dem hohen Aufwand zu stellen. Mit neuer Technik, neuen Bearbeitungsschritten. Zusätzlich dreimal im Jahr spritzen. Wiesen als Insektenweide entstehen und stehen lassen. Untypische Pflanzen, fremde Unkräuter entfernen. Das erfordert mehr Handarbeit, zusätzliche Geräte. Spezielle Spritzen beispielsweise. Schnellkühlsysteme, Sortierbänder. Auch eine riesige Vollerntemaschine wurde angeschafft, dazu drei kleine Erntemaschinen. Michael Görnitz spricht von einem sechsstelligen Betrag.

Währenddessen probiert Blütenkönigin Laura I. den frisch gepressten Aroniasaft und eine pralle dunkelviolette Beere. Anerkennendes Nicken. Auch bei den anderen Verkostern. Eine weitere Ermunterung für Michael Görnitz, der bei Aronia komplett auf Demeter umgestellt hat. Auf inzwischen rund 64 Hektar. Als größter Erzeuger in Sachsen. Allerdings werde sich trotz der Erweiterung der Anbaufläche um 50 Prozent das Ernteergebnis von 2016 – 300 Tonnen – nicht erreichen lassen. Die Frühjahrsfröste fordern ihren Tribut.

Trotzdem erwarten die Experten eine ordentliche Ernte. Die Fruchtqualität ist gut, sagt Betriebsleiter Görnitz, der auf viel Sonne hofft, damit das Mostgewicht noch steigt. Mit der Sonne lässt sich zudem die Erntezeit kurz halten. Michael Görnitz will in zwei Wochen fertig sein, der Kirschessigfliege ein Schnippchen schlagen. Die liegt auf der Lauer, erscheint, wenn die Beeren reif sind. Ist es richtig heiß, sind die Männchen unfruchtbar. Schnell ernten hilft, den Fliegen zuvorzukommen.

Jörg Holzmüller ist ebenfalls stolz auf die erste Demeter-anerkannte Ernte in Coswig. Spricht vom Gold-Standard, der auch in Polen, Korea und China gefragt ist. Trotz relativ hoher Preise. Für die Kunden in der Region werde es eine ganz leichte Preiserhöhung geben. Weil Superbioprodukte teurer sind. Außerdem gebe es durch die Frostverluste allgemein höhere Obstpreise.

Die Blütenkönigin ist indessen auf den Geschmack gekommen. Sie würde gern regelmäßig Aroniaprodukte zu sich nehmen, sagt sie. Wenn sie an sie herankommt. Eine Möglichkeit wäre neben dem Verkauf im Hofladen Cliebener Straße die Selbstpflücke auf dem Feld kurz vorm Ortseingang Neusörnewitz, am Freitag, 13 bis 19 Uhr, und Samstag, 8 bis 13 Uhr.

www.obstbaugemeinschaft.de; www.aronia-original.de

zur Startseite