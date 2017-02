Arnsdorf wird Faschingshochburg Gleich zwei Vereine fahren im Februar ein volles Programm auf. Für jeden, ob Senior oder Kind, ist was dabei.

Arnsdorf ist nicht unbedingt die größte sächsische Gemeinde. Doch beim Thema Fasching können sich einige größere Städte bei der 4 700 Einwohner starken Gemeinde noch eine Scheibe abschneiden. Und gerade jetzt im Februar rüsten die Karnevalisten so richtig auf. 13 Veranstaltungen stehen allein in diesem Monat auf dem Programm. Organisiert haben sie der Karnevalsclub Arnsdorf (KCA) sowie der Traditions- und Schützenverein Fischbach. Die meisten Termine liegen natürlich auf den Wochenenden, damit die Narren auch wirklich ausgelassen und ohne schlechtes Gewissen feiern können.

So richtig los geht in der Gemeinde die närrische Zeit dann ab dem 10. Februar. Sprich: Ab dem nächsten Wochenende. Denn der Traditions- und Schützenverein lädt an diesem Freitagabend zum Teenie-Fasching ein. Nur einen Tag später kommen dann die Erwachsenen auf ihre Kosten und können beim Fasching mit Arnsdorfs bekannten DJ Olaf ihre schönsten Kostüme präsentieren. Beide Veranstaltungen finden im Fischbacher Kulturhaus statt. Und auch der KCA hat an diesem Wochenende so einiges im Angebot. So veranstalten die Narren ebenfalls am 10. Februar ihren schon zur Tradition gewordenen Schlagerirrsinn. Dafür haben sich die Karnevalisten ein paar besondere Gäste eingeladen. Am Sonnabend findet dann eine typische Abendveranstaltung statt und am Sonntag, den 12. Februar, lädt der Verein schließlich zum Kinder-Fasching. Für seine Feierlichkeiten hat sich der KCA erneut in das Kulturzentrum des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf eingemietet und wartet dort auf zahlreiche Gäste.

Die beiden Vereine sind also bereit, mit allen Arnsdorfern und natürlich auch mit Gästen von nah und fern, die fünfte Jahreszeit gebührend zu feiern. Beim KCA lautet das Motto dabei „Las Vegas macht die Schotten dicht, beim KCA geht an das Licht!“. Die Kollegen aus Fischbach feiern unter dem Motto „Der Keiler stöhnt, die Büchse knallt – Fischbach jagt im Zauberwald”. Bei wem nun ebenfalls das närrische Herz einen Sprung gemacht hat, der sollte schleunigst seine Karten reservieren, denn einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Schnell sein lohnt sich also.

