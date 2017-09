Arnsdorf sucht tanzfreudige Kinder Die Dancing Girls brauchen Nachwuchs. Die ersten drei Trainings sind kostenfrei.

Ina Schmidt und Pia Hantsche betreuen die beiden Arnsdorfer Kindertanzgruppen. © Kulturverein Arnsdorfer Land

Sie sind längst ein gern gesehener „Dauerbrenner“ auf beinahe jedem Fest in Arnsdorf und Umgebung: die „Dancing Girls“ und die „Turbo Kids“ des Kulturvereins Arnsdorfer Land. Kein Wunder, denn bei ihren Auftritten kann auch im Publikum niemand mehr die Füße still halten, denn der Spaß, den die jungen Tänzerinnen auf der Bühne verbreiten, steckt einfach an. Damit das auch künftig möglich ist, sucht der Verein nach tanzbegeistertem Nachwuchs. Und wer Interesse hat, kann direkt am heutigen Freitag loslegen. Denn immer zum Ende der Woche trainieren die Turbo Kids und die Dancing Girls ab 16 Uhr in der ehemaligen Plattenbauschule. Die Trainingsräume sind im Obergeschoss oberhalb der Bibliothek zu finden. Was die Kinder – egal welchen Alters – zum Training mitbringen müssen, sind lediglich bequeme Sachen und die Lust, sich zu bewegen. Die ersten drei Probetrainings sind kostenfrei. Danach wird gemeinsam mit den Trainerinnen entschieden, welche Gruppe sich am besten für den jeweiligen Neuzugang eignet. Und sobald der Tanznachwuchs fit ist, stehen natürlich auch die eingangs beliebten Auftritte bei den verschiedensten Dorffesten an. Zuletzt hat es die Arnsdorfer Tanzgruppen sogar bis nach Pirna verschlagen. Der Ruf eilt den jungen Tänzerinnen offenbar voraus. (ste)

Interessierte können sich direkt bei Trainerin Pia Hantsche melden: 0152 54145021.

